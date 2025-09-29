體壇快訊：張瑋桓伙梁恩碩揚威京山賽

杜凱琹中國大滿貫旗開得勝

WTT中國大滿貫昨於北京展開正賽，港將杜凱琹在女單首圈直落3局淘汰41歲中華台北隊老將黃怡樺，將與日本隊削球手橋本帆乃香爭入16強，杜凱琹今午將再伙隊友朱成竹出戰女雙首圈。港隊「大師兄」黃鎮廷及從外圍賽晉級的吳穎琳亦分別在男、女單首圈對陣國家隊星將林高遠及韓國隊好手申裕斌。

祖雲逼和10人阿特蘭大

祖雲達斯昨意甲雖於完半場前被對手鋒將蘇利馬拿先開紀錄，但仍靠後備入替左閘祖安卡巴爾在78分鐘門前射入，助球隊主場以1：1逼和有中場迪魯恩兩黃一紅被逐的阿特蘭大。國際米蘭同日靠前鋒拿達路馬天尼斯及比奧艾斯保薛圖入球，作客以2：0挫卡利亞里。

PSG法甲挫歐塞爾折兩將

日前有法國隊前鋒奧士文尼迪比利首奪男足金球獎的巴黎聖日耳門（PSG），昨雖在法甲藉兩名守將薩巴尼爾及盧卡斯貝拉度建功，主場以2：0輕取歐塞爾重返勝軌，但有中場域天拿及翼鋒基華拉斯基利亞因傷退下火線，或影響球隊周四凌晨歐聯作客西甲勁旅巴塞隆拿的部署。

智利日本世青盃開門紅

兩年一度的世青盃（U20世界盃）昨於智利開鑼，主辦國的智利隊在A組首仗憑完場前補時的入球，以2：1絕殺新西蘭隊，處於同組的日本隊也旗開得勝，在首輪憑隊長中堅市原吏音及前鋒石井久繼在上、下半場各建一功，為「藍武士」以2：0力克埃及隊，以較佳得失球暫排小組榜首。