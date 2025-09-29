皇馬打吡戰慘負馬體會全勝告終 沙比認痛心盼汲取教訓

馬體會藉後衛拿洛文特上半場14分鐘頂入先開紀錄，雖在25及36分鐘被皇馬鋒將基利安麥巴比及中場艾達古拿連下兩城反超前，但中鋒阿歷山大索洛夫補時頂入令兩軍半場踢成2：2，易邊後，馬體會鋒將祖利安艾華利斯在51分鐘射入12碼再次領先，12分鐘後再於左路射入靚罰球擴優勢至4：2，後備登場的基沙文補時在禁區射入錦上添花終勝大勝5：2，也是這名法籍鋒將自今年2月以來再於西甲「士哥」。

艾華利斯罰球建功 施蒙尼激動落淚

皇馬西甲全勝金身被破，賽後以7戰18分多兩連勝的馬體會6分。皇馬主帥沙比阿朗素賽後說：「我們的開局踢得很糟，整體配合也做得不好，這不是皇馬應有的水平，這是我們今季首場失利，我們要從中汲取教訓，為未來做好準備。這場敗仗是應得的，實在令人心痛。」有鏡頭拍得馬體會主帥施蒙尼在艾華利斯特入4：2的罰球後熱淚盈眶，這名阿根廷籍名帥對此表示承認並說：「這是一個激動人心的時刻！賽季初我們遇到了一些困難，但幕後付出了巨大的努力。這就是我流淚的原因。」