升班3季首闖盃賽4強 北區銀牌險勝傑志

【明報專訊】傑志與高力北區昨在青衣運動場上演高級組銀牌8強，前者雖落後一球下靠西班牙前鋒阿祖安於半場前梅開二度反超，但北區在尾段憑兩名巴西外援古杜拉及格蘭特各建一功，終以3：2險勝，在451名球迷入場觀戰下，見證球隊升上港超3季首度殺入盃賽4強。

伊拿拉文迪未列傑志名單

傑志此戰仍有前西班牙國腳伊拿拉文迪未入出賽名單，新加盟門將龐焯熙亦因傷無緣倒戈。北區在40分鐘藉巴西前鋒雲尼素斯把握門前機會補射得手領先1：0。不過傑志完半場前，前鋒阿祖安頭槌扳平；到補時階段利安度再博得對方犯規，阿祖安操刀射入，助傑志反超2：1完半場。

落後的北區換邊後80分鐘靠後備入替的另一巴西外援古杜拉禁區博得踩中，他親自操刀射入12碼追成2：2。隊友格蘭特僅兩分鐘後迎頂破網，終助北區以3：2取勝，這亦是球隊升班3季以來首次打入高級組銀牌4強，下年2月初將對陣上屆港超冠軍大埔。

北區主教練陳志康賽後表示晉級關鍵在於球員展現出的鬥志與行軍速度，「球隊今季在防守投入更多心力，像雲尼素斯及古杜拉這些原本防守意識較低的球員，也願意積極參與防守」。對於首度晉級4強，「Cow sir」又坦言：「球隊目前的實力爭冠並非首要目標，但能晉級意義重大，希望在接下來的盃賽繼續帶來驚喜。」

流浪大破九龍城晉級

同日另一場8強，標準流浪在北區運動場藉前鋒劉智樂及阿根廷籍外援中場彭尼加斯各梅開二度，以4：0大勝九龍城，將與東方爭入決賽。

