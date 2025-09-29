水晶宮再克紅軍延不敗 前廠兵尼基迪亞施絕殺 破利物浦英超全勝金身

水晶宮在今年聯賽及社區盾兩次面對利物浦，法定時間內皆能與對方打成平手。上月社區盾一役，水晶宮更在互射12碼階段揚威，而他們是役開賽僅花8分鐘，即由伊斯美拿沙亞門前混戰中先拔頭籌。雖然傾力反撲的紅軍，戰至87分鐘由「福將」費達歷高基艾沙近射扳平，惟前「廠兵」尼基迪亞在補時階段接應隊友頭槌二傳近門奠勝，終助主隊爆冷力克聯賽「領頭羊」紅軍。喜不自勝的水晶宮領隊加斯拿，賽後就大讚麾下球員踢出自信：「球員比賽時非常勇猛，無論是跑動、傳球質素及威脅對方球門的次數，都做得十分出色。我們值得成為這場賽事的贏家。」

曼城大破般尼 夏蘭特起孖寫歷史

連同今仗聯賽勇挫利物浦在內，水晶宮已經錄得跨季18場正式賽事不敗佳績，追平球會史上最長紀錄，就連紅軍主帥史諾也對水晶宮的表現推祟備至：「我（來到英超後）曾與他們（水晶宮）交手4次，結果只曾取得1勝，可見他們是多麼難纏的對手。單以上半場的表現而論，他們理應領先我們2、3球。」不過，史諾同時也不點名批評有紅軍守將在最後階段犯錯，導致最後1分不保：「有一個球員為求製造反擊機會，完場前仍冒險向前跑。問題是當時比賽時間已夠，理應以防守為先。他只考慮如何進攻，結果就讓對方在禁區覓得射門機會，令我們敗陣而回。」

10人車路士反負白禮頓 熱刺僅和狼隊

另一爭標分子曼城則在主場5：1擊潰「升班馬」般尼，與一哥利物浦仍有5分差距。值得一提的是，今季全面回勇的曼城射手艾寧夏蘭特，開季頭6輪已射入8球及交出1次助攻，其英超總累積入球亦達93球，超越曼聯名宿蘇斯克查（91球），成為英超史上取得最多「士哥」的挪威球員。

除榜首利物浦全勝金身被破外，「倫敦雙雄」車路士及熱刺亦在今輪英超齊吃悶棍。「藍戰士」主場對白禮頓一戰，主隊雖有中場安素費南迪斯上半場24分鐘先開紀錄，但守將杜利奧查洛巴53分鐘「領紅」成球賽轉捩點，最終客軍藉韋碧克梅開二度及迪古柏建功，以3：1反勝打少一人的藍戰士而回。熱刺則靠中場祖奧包連夏繼上周中英聯盃後，再在完場前禁區外妙射「收死」對方門將，主場1：1逼和有辛迪亞高般奴54分鐘先開紀錄的狼隊。