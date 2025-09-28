體壇快訊：洪呂配高雄羽賽男雙摘季

艾特爾二世續約香港金牛

上周衛冕全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍的香港金牛，昨宣布與榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）的美籍外援米高艾特爾二世完成續約。這名26歲控衛應屆常規賽場均交出21.6分及5.1次助攻，效率值達23.7，屬全隊第1。

C朗建功領艾納斯開季四連勝

艾納斯昨晨於沙特聯前列大戰作客衛冕之師伊蒂哈德，亦是雙方繼上月在香港舉行的沙特超級盃4強後再碰頭。結果艾納斯憑兩大球星沙迪奧文尼及基斯坦奴朗拿度（C朗）於上半場各建一功，其中前者累積946球再刷新入球紀錄，終以2：0擊敗對方，賽後於聯賽榜4戰全勝得12分居首。

拿玻里征米蘭誓保榜首

意甲明晨演焦點戰，衛冕的拿玻里作客近4戰全勝且未失一球的AC米蘭，兩隊分別由意籍名帥干地及艾歷尼領軍，近况同樣穩健，今輪賽前分列聯賽第1及3位。「首都狼」羅馬於周中歐霸首戰作客2：1旗開得勝後，今晚主場迎戰近4場聯賽未嘗一勝的維羅納。

艾卡拉斯日網賽闖8強

西班牙籍世界一哥卡路士艾卡拉斯昨在日本網球公開賽男單次圈，以直落兩盤淘汰比利時籍球手施索貝斯，將與日裔美籍好手中島布蘭登爭入4強。意籍男單「世二」史拿則在中國公開賽次圈以盤數2：1挫法籍的艾馬尼晉8強，對手將是匈牙利籍球手馬洛辛。