體壇快訊：洪呂配高雄羽賽男雙摘季

【明報專訊】港隊組合洪魁駿／呂俊瑋昨於高雄羽毛球大師賽男雙4強，以局數1：2反負予主場組合蘇敬恒／吳冠勳，雖無緣決賽，但季軍成績仍寫二人參戰世巡賽最佳成績。另外，韓國隊「世一」安洗瑩昨於韓國公開賽女單4強領先一局下，因泰國隊對手李美妙次局初段因傷退賽提早晉級，決賽鬥日本隊名將山口茜。至於男單決賽將由印尼隊的祖拿坦基士堤與丹麥隊頭號種子安杜臣爭奪。
艾特爾二世續約香港金牛
上周衛冕全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍的香港金牛，昨宣布與榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）的美籍外援米高艾特爾二世完成續約。這名26歲控衛應屆常規賽場均交出21.6分及5.1次助攻，效率值達23.7，屬全隊第1。
C朗建功領艾納斯開季四連勝
艾納斯昨晨於沙特聯前列大戰作客衛冕之師伊蒂哈德，亦是雙方繼上月在香港舉行的沙特超級盃4強後再碰頭。結果艾納斯憑兩大球星沙迪奧文尼及基斯坦奴朗拿度（C朗）於上半場各建一功，其中前者累積946球再刷新入球紀錄，終以2：0擊敗對方，賽後於聯賽榜4戰全勝得12分居首。
拿玻里征米蘭誓保榜首
意甲明晨演焦點戰，衛冕的拿玻里作客近4戰全勝且未失一球的AC米蘭，兩隊分別由意籍名帥干地及艾歷尼領軍，近况同樣穩健，今輪賽前分列聯賽第1及3位。「首都狼」羅馬於周中歐霸首戰作客2：1旗開得勝後，今晚主場迎戰近4場聯賽未嘗一勝的維羅納。
艾卡拉斯日網賽闖8強
西班牙籍世界一哥卡路士艾卡拉斯昨在日本網球公開賽男單次圈，以直落兩盤淘汰比利時籍球手施索貝斯，將與日裔美籍好手中島布蘭登爭入4強。意籍男單「世二」史拿則在中國公開賽次圈以盤數2：1挫法籍的艾馬尼晉8強，對手將是匈牙利籍球手馬洛辛。