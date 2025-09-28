曾克理膺東亞青賽百米飛人 「劉翔接班人」陳圓將110米欄破PB稱王

曾克理力壓日本勁敵喜出望外

個人PB為10秒正的「日本最快高中生」16歲短跑新星清水空跳，昨雖在男子100米初賽跑出10.14秒晉級，但在決賽未能再創佳績僅以10.30秒完賽，敗予跑出10.28秒的國家隊代表曾克理屈居亞軍，後者則成為今屆百米飛人；另一日本隊選手西岡尚輝則以10.33秒摘季。

首來港參戰的清水空跳賽後對未能奪金略感失望，並坦承在起跑階段表現未如理想，但他矢言：「我的目標是跑入9秒大關，並成為一名奧運選手。」而19歲國手曾克理以微弱優勢奪金，他表示對能摘下桂冠喜出望外，「兩名日本選手起跑時在我身旁，並領先我半個身位，於是我咬緊牙關、閉眼衝刺並壓線，沒想到最終竟能獲得第1」。至於主場出擊的港將郭俊廷、陳一樂和陳庭方分別在決賽以第6至8名完賽。面對來自東亞地區的頂尖對手，3人賽後均表示重點在於專注自身表現。

陳圓將認起跑過欄待改善 放眼全運爭獎牌

另邊廂，日本隊的前田櫻及田中理步在女子100米決賽以百分之一秒時差分勝負，前田櫻以11.781秒封后，田中理步以11.787秒屈居亞軍；港將庾沛怡則以11.96秒破PB下摘銅。

同日其他項目，早前剛戰畢田徑世界賽的國家隊新星陳圓將在男子110米欄決賽以刷新PB時間的12.95秒稱王，惟當時風速達每秒3.4米，未能列作官方破紀錄成績。陳圓將賽後承認目前在起跑反應及過欄技術方面仍有待提升。就讀於上海交通大學的他又希望在11月全運會能為上海隊奪得獎牌。而另一國家隊選手孟令麒在男子鏈球決賽擲出73.33米，破場地紀錄掄元。

港隊400米混合接力奪銀

周子雅女子三級跳摘銅

港將方面，蔡思晨、鄒子蕎、林皓壹及鄒凱添在4×400米混合接力賽，雖完成頭3棒仍落後予中華台北隊，但鄒子蕎在尾段發力衝刺為港隊反超，以3分35.84秒獲銀；金牌則由國家隊奪得。此外，女將鄺施愛在標槍擲出46.84米，胡芯攸亦在女子跳高跳到1.64米，周子雅則在女子三級跳做到12.13米，同樣主場摘銅。

賽事今煞科，其中備受矚目的當屬男、女子4×100米接力及男、女子200米賽。