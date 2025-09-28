大馬7入籍兵涉偽造文書判停賽1年

國際足協紀律委員會表示，馬來西亞隊7名球員，包括阿根廷裔的法根度加西斯（Facundo Garces）、洛迪高賀加度（Rodrigo Holgado）、馬祖卡（Imanol Machuca）；西班牙裔的柏美路（Gabriel Palmero）、伊拉沙巴爾（Jon Irazabal）；巴西裔的費古亞列度（Joao Figueiredo）和荷蘭裔的希維爾（Hector Hevel），今年起先後入籍上陣1至4場，包括參加了6月10日亞洲盃外圍賽第3圈F組主場4：0大勝越南隊，賽後收到投訴當中5名球員參賽資格，經調查證實違反《國際足協紀律守則》第22條偽造或篡改文件，判罰馬來西亞足總罰款35萬瑞士法郎，7名球員罰款2000瑞士法郎（約1.95萬港元）及即日起停賽1年，案件已移交國際足協足球法庭審議。據報大馬對越南隊一仗有機會由贏變輸，改判負0：3。

大馬足總隨即發聲明，強調處理相關球員入籍文件和程序「完全透明」，提及FIFA此前已審查確認有關球員可代表馬來西亞隊出賽，因此將會就裁決上訴，以現行所有法律渠道，確保及維護球員和馬來西亞隊的利益。