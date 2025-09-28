明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

大馬7入籍兵涉偽造文書判停賽1年

【明報專訊】國際足協（FIFA）前晚宣布，馬來西亞足總為7名入籍球員偽造或篡改文件，重罰罰款35萬瑞士法郎（約340萬港元），7名球員即日起停賽1年。馬來西亞足總隨即發聲明，強調申請入籍程序「完全透明」，會就裁決上訴。

國際足協紀律委員會表示，馬來西亞隊7名球員，包括阿根廷裔的法根度加西斯（Facundo Garces）、洛迪高賀加度（Rodrigo Holgado）、馬祖卡（Imanol Machuca）；西班牙裔的柏美路（Gabriel Palmero）、伊拉沙巴爾（Jon Irazabal）；巴西裔的費古亞列度（Joao Figueiredo）和荷蘭裔的希維爾（Hector Hevel），今年起先後入籍上陣1至4場，包括參加了6月10日亞洲盃外圍賽第3圈F組主場4：0大勝越南隊，賽後收到投訴當中5名球員參賽資格，經調查證實違反《國際足協紀律守則》第22條偽造或篡改文件，判罰馬來西亞足總罰款35萬瑞士法郎，7名球員罰款2000瑞士法郎（約1.95萬港元）及即日起停賽1年，案件已移交國際足協足球法庭審議。據報大馬對越南隊一仗有機會由贏變輸，改判負0：3。

大馬足總隨即發聲明，強調處理相關球員入籍文件和程序「完全透明」，提及FIFA此前已審查確認有關球員可代表馬來西亞隊出賽，因此將會就裁決上訴，以現行所有法律渠道，確保及維護球員和馬來西亞隊的利益。

上 / 下一篇新聞