9人大埔射極刑挫理文 闖銀牌賽4強 謝家榮居功信運氣

兩隊上月底在港超首輪交手，理文當時憑後衛韋利安補時建功逼和2：2。大埔昨仗13分鐘由澳洲籍中鋒添姆高夫斯基接應伊高沙托尼傳中頭槌頂入開紀錄，開季上陣7場入第5球。「綠戰士」完半場前再由伊高補射得手領先2：0。

落後兩球的理文61分鐘由艾華頓追回一球，是他今季在理文開齋波。3分鐘後輪到巴科爾建功扳平。69分鐘，大埔巴西籍中堅大囍拉跌單刀的巴科爾，球證直接出示紅牌逐離場。踢少1人的大埔尾段卻攻勢更多，結果法定時間踢成2：2，加時下半場118分鐘再有鍾偉強兩黃一紅被逐，大埔9人應戰下維持比數，賽事共出示12黃2紅。

謝家榮在互射12碼首輪已接實米基爾的射門，第3輪雙方分別有陳肇鈞及立花稜也宴客，謝家榮第4輪再撲出巴科爾的主射，以及加比爾在最後一輪中鵠，終勝3：1，4強將鬥今晚6時30分傑志在青衣運動場對高力北區之勝方。

完場後謝家榮疑跟理文球迷們對罵，賽後引起雙方球員爭論。謝家榮稱踢少兩人下鬥到12碼實屬不易，「到12碼已是聽天由命，今場運氣站在我們這邊」。大埔今午赴越南備戰周四晚亞冠2分組賽E組作客河內公安。

大久保優首戴帽 領東方淘汰港會

另一場8強，衛冕的東方憑日籍前鋒大久保優於完場前6分鐘內連中三元，加盟後首「戴帽」，在大埔運動場以3：0挫港會，4強將鬥今午3時標準流浪對九龍城之勝方。