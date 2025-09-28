明報新聞網
體育

廠兵征聖占士誓捕鵲 乘勇冀破魔咒 阿迪達料再遇苦戰

【明報專訊】關關難過關關過，開季後即接連與曼市雙雄及利物浦交手的阿仙奴，今晚英超將迎來另一考驗，作客硬撼紐卡素。阿仙奴近季遠征「喜鵲」的戰績慘不忍睹，惟今季客軍近4仗取3勝1和不敗佳績勢頭正盛，反觀主隊前線主力阿歷山大伊沙克出走後仍未重回正軌，雙方此消彼長下，「兵工廠」有望迎來報仇良機。

紐卡素vs.阿仙奴 ViuTV99台／now611／621台 晚上23：30直播

對阿仙奴而言，紐卡素主場聖占士公園球場儼然成為他們近季爭冠的夢魘之地。過去5次作客紐卡素，兵工廠只錄得1勝4負劣績，近3次對賽更全數落敗兼未入一球。雖然今季球隊面臨傷兵潮下，仍有伊比爾治伊斯、加比爾馬天尼利及李安度杜沙特屢屢在關鍵時刻挺身而出為球隊搶分或奠定勝局，但主帥阿迪達賽前強調，今場賽事定必是場苦戰，「紐卡素的主場氣氛熾熱，而且他們的節奏非常快速，經常與對方球員作激烈對抗。要全取3分而回將非常困難，但我們會為此做足準備」。

紐卡素失伊沙克攻力減

兵工廠矢志要打破「聖占士公園魔咒」，而紐卡素則要克服入球能力薄弱的痼疾。自首席射手阿歷山大伊沙克轉投利物浦後，紐卡素開季5場聯賽只入3球，僅比阿士東維拉（1球）為佳。不過誠如阿迪達賽前所言，紐卡素亦是目前聯賽「最難被擊敗的球隊之一」。除了對利物浦一役失3球外，喜鵲在其餘4場聯賽皆保清白身。此外，翼鋒安東尼哥頓今仗「坐完波監」可候命上陣，配合中場祖連頓、辛度東拿利及般奴古馬雷斯等硬朗中場，有利該隊以快速反擊與阿仙奴周旋。

除喜鵲與兵工廠的較量外，今夜英超尚有阿士東維拉主場迎擊已錄得三連勝的富咸。雖然剛在歐霸盃首場賽事打開今季勝利之門，維拉領隊艾馬利仍對球隊表現不滿，並點名指隊中鋒將摩根羅渣士「要知道應付表現欠佳的時刻，如何面對主場球迷向你表達不滿的逆境，這是成長必經之路」。

韋斯咸辭退樸達 紐奴勢接掌

此外，開季表現欠佳的韋斯咸，昨宣布辭退主帥樸達，據報會方已邀請諾定咸森林前帥紐奴接掌帥印。

