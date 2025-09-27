報料
體育
2025年9月27日星期六
利物浦再遇水晶宮 史諾認非常困難 避談敵衛古希無緣夏窗加盟 「中堅有充足選擇」
阿仙奴前青訓比利維加比賽撞牆傷腦離世 終年21歲
維拉挫博洛尼亞摘首勝 艾馬利批欠穩
巴塞反克奧維多續居次席 費歷克領軍50勝隊史第3快
安洗瑩主場退宮崎 六連闖羽賽4強
體壇快訊：道奇國聯西區四連霸
SAT周六體育直播賽程
球星搖籃世青盃智利開戰 早熟小將未獲球會放行 墨日新星待放光芒
大埔東方亞冠2前戰銀牌 8強分途撼理文港會
港首辦東亞U20田徑賽 今明灣仔演
【明報專訊】（請看附圖）
