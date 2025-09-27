巴塞反克奧維多續居次席 費歷克領軍50勝隊史第3快

巴塞昨仗33分鐘因門將祖安加西亞出迎傳球失誤被離門40碼笠射先失，56分鐘由後衛艾利加西亞扳平，羅拔利雲度夫斯基後備入替於70分鐘頭槌破網反超，加上拉舒福特完場前開出角球予朗奴阿拿奧祖頂入，連續4場都有參與入球或助攻，終助球隊以3：1贏奧維多，賽後6戰16分，落後榜首全勝的皇家馬德里兩分排次席。執教巴塞第67場的費歷克成為隊史第3快取得50勝的主帥，最快紀錄為現任巴黎聖日耳門（PSG）主帥安歷基的60場。

另37歲西班牙前國腳布斯基斯在社交網宣布，將於今年底美職完季後掛靴，結束18年職業生涯。他出身巴塞青訓征戰15季上陣722場，贏得3次歐聯及9次西甲等32項錦標，2023年夏天轉戰美職效力國際邁阿密3季。

皇馬征馬體會 比寧咸料續列後備

至於皇馬今晚西甲作客馬德里體育會，據報沙比阿朗素今夏上任後，在季前早已為這場馬德里打吡做好準備。剛傷癒的兩名中場祖迪比寧咸及卡馬雲加連續兩場後備上陣，料今場正選機會亦不大；馬體會則有前鋒祖利安艾華利斯周中對華歷簡奴回勇首次西甲連中三元，助球隊重返勝軌，今仗續肩負入球重責。