體育

利物浦再遇水晶宮 史諾認非常困難 避談敵衛古希無緣夏窗加盟 「中堅有充足選擇」

【明報專訊】衛冕之師利物浦今晚將於英超作客水晶宮，亦是繼季初社區盾不敵對方後再碰頭。賽前「紅軍」主帥史諾避談今夏原定由水晶宮來投但「臨門撻Q」的敵衛馬克古希，強調陣中已有華基爾雲迪積克等優秀守衛，並坦言面對跨季已17場不敗的對手，「將是非常困難的一仗」。

水晶宮vs.利物浦 now611/621台 晚上22：00直播

利物浦雖在各賽事七連勝，但季初首戰的社區盾則與水晶宮法定時間言和後，於互射12碼階段落敗屈居亞軍。雙方今晚在英超再度交手，賽前紅軍主帥史諾亦明言：「水晶宮已跨季17場不敗，社區盾的對陣亦已見識了對方的實力，這將是非常困難的一仗。」

水晶宮季前破敵摘盾 跨季17仗不敗

此外，利物浦今夏曾力斟水晶宮隊長的英格蘭國腳中堅馬克古希，但在雙方已進入轉會手續期間，終因水晶宮未能及時尋得替補告吹。外界盛傳紅軍仍有意在明年1月的冬季轉會窗再出手，對此史諾昨避談有關傳言，「古希是水晶宮的球員，我不想在此談論他，但我想強調己隊陣中已有雲迪積克及伊巴希馬干拿迪等優秀中堅，在這位置上我仍有充足選擇」。

軍情方面，利物浦此仗有今夏新加盟的年輕守將基奧雲尼里安尼因傷缺陣，這名18歲意籍中堅日前在協助球隊於英格蘭聯賽盃第3圈主場挫修咸頓一仗末段傷出，史諾昨證實對方左膝十字韌帶撕裂，料將休戰長達1年，其歐聯名額將由翼鋒費達歷高基艾沙頂替。至於在該場領紅被逐的前鋒伊基迪基是役因停賽同告避席，料今夏破英超轉會費紀錄由紐卡素加盟的瑞典國腳阿歷山大伊沙克有望掛帥。

般尼訪曼城 獲加倒戈擋夏蘭特

同日其餘賽事方面，上輪擊敗車路士止頹的曼聯將於早場征賓福特；車路士則在主場迎白禮頓，主帥馬利斯卡賽前透露在不敵「紅魔」時傷出的主力高爾彭馬因鼠蹊傷患將休養3周。

至於近况回勇的曼城亦在主場面對「升班馬」般尼，主帥哥迪奧拿賽前證實據報有微傷的首席射手艾寧夏蘭特已無礙可候命。對於曾效力曼城逾7年的客軍35歲右閘基爾獲加有望首度倒戈，哥帥深信「藍月」球迷將會熱烈歡迎對方，又形容獲加是「隊史最佳後衛之一」。

