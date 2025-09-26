明報新聞網
體育

艾華利斯西甲首中三元 領馬體會險勝華歷簡奴

【明報專訊】馬德里體育會昨於西甲憑前鋒祖利安艾華利斯加盟兩季首次連中三元，主場以3：2險勝華歷簡奴，在明晚馬德里打吡迎戰榜首皇家馬德里前重返勝軌。

馬體會開季5場僅1勝，昨有艾華利斯回勇，先於15分鐘窩利開紀錄，完場前10分鐘球隊落後1：2時挺身而出扳平，再於88分鐘遠射絕殺，助以3：2險勝華歷簡奴，賽後6戰9分。艾華利斯開季首仗建功後連續4場「食白果」。主帥施蒙尼賽後大讚這名25歲阿根廷隊前鋒，「他是馬體會最好的球員，必須好好保護讓他留隊很多年，並長期發揮最佳水平。」艾華利斯亦繼美斯在2020年2月後，近5年首個阿根廷籍球員在西甲帽子戲法。

加維完成手術 雲迪碧克傷舊患休數月

另外，巴塞隆拿中場加維完成右膝關節鏡手術，證實要養傷約5個月，事後在社交網發布獲隊友拉明耶馬、柏迪及朗奴阿拿奧祖到醫院探望的合照，他稱會「一次又一次回歸，戰鬥到最後」。這名西班牙國腳自2023年11月十字韌帶重傷長唞，直至去年底才復出，今季上陣2場再要養傷。主帥費歷克稱加維只有21歲，職業生涯還有10至15年，「他擁有大心臟，甚至可以說會為球隊奮戰至死，我們會等待他完全康復回歸」。

至於榜尾的基羅納明晨主場對愛斯賓奴，據報上仗作客畢爾包傷出的中場雲迪碧克再傷及腳踝舊患，料這名曼聯舊將要缺陣數個月。

