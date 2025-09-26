艾華利斯西甲首中三元 領馬體會險勝華歷簡奴

馬體會開季5場僅1勝，昨有艾華利斯回勇，先於15分鐘窩利開紀錄，完場前10分鐘球隊落後1：2時挺身而出扳平，再於88分鐘遠射絕殺，助以3：2險勝華歷簡奴，賽後6戰9分。艾華利斯開季首仗建功後連續4場「食白果」。主帥施蒙尼賽後大讚這名25歲阿根廷隊前鋒，「他是馬體會最好的球員，必須好好保護讓他留隊很多年，並長期發揮最佳水平。」艾華利斯亦繼美斯在2020年2月後，近5年首個阿根廷籍球員在西甲帽子戲法。

加維完成手術 雲迪碧克傷舊患休數月

另外，巴塞隆拿中場加維完成右膝關節鏡手術，證實要養傷約5個月，事後在社交網發布獲隊友拉明耶馬、柏迪及朗奴阿拿奧祖到醫院探望的合照，他稱會「一次又一次回歸，戰鬥到最後」。這名西班牙國腳自2023年11月十字韌帶重傷長唞，直至去年底才復出，今季上陣2場再要養傷。主帥費歷克稱加維只有21歲，職業生涯還有10至15年，「他擁有大心臟，甚至可以說會為球隊奮戰至死，我們會等待他完全康復回歸」。

至於榜尾的基羅納明晨主場對愛斯賓奴，據報上仗作客畢爾包傷出的中場雲迪碧克再傷及腳踝舊患，料這名曼聯舊將要缺陣數個月。