森林再征歐戰頭炮未響 普帥樂觀待領軍首捷 安東尼傳射助貝迪斯搶1分

森林曾在1978／79和1979／80年球季連奪兩屆歐冠盃（歐聯前身）冠軍，這次繼1995／96年球季出戰歐協盃（歐霸前身）再登歐戰舞台。森林此戰15分鐘先被上季歐協聯亞軍貝迪斯，由今夏從曼聯來投的安東尼妙傳予射手巴卡保禁區內起腳破門；然而只落後3分鐘，就靠伊戈捷西斯於18和23分鐘接連建功半場反先。換邊後貝迪斯不斷搶攻，戰至完場前5分鐘藉安東尼接應馬克洛卡傳中撞入，兩軍以2：2握手言和。

安東尼獲兄長祝福建功一語成讖

上季帶領熱刺勇奪歐霸冠軍的普斯迪高路，接掌森林後仍未打開勝利之門。他賽後承認對賽果失望，但選擇保持樂觀心態，「很遺憾球員和球迷的努力未能換取應得回報，我需要確保他們抬起頭來，因為此仗其實有很多正面之處，勝利始終會手到拿來。我們踢了非常出色的足球，球員也非常認同這種踢法，只是臨門一腳不夠冷靜」。森林下仗於後日凌晨英超主場對新特蘭。

上季下半季以借將身分效力貝迪斯的安東尼，此戰取得正式加盟後首個入球和助攻，透露賽前獲兄長「祝福」成真，「兄長稱我此戰一定會建功，很開心取得這入球，只是未能全取3分確實有點失望」。

羅馬破尼斯 逾百球迷滋事被捕

同日另一仗，對上5屆歐霸3次晉身4強的意甲球隊羅馬，下半場憑伊雲尼迪卡和基安盧卡文仙尼在52和55分鐘錄得進帳，作客2：1擊敗在77分鐘靠摩費射入12碼破蛋的法甲球隊尼斯，後者巴西籍中堅丹迪以41歲零11個月，成歐霸史上年紀最大的非門將正選球員。據報法國警方拘捕了102名羅馬激進球迷，指他們持有武器意圖在球場內生事，當中有13人已移交法院審理。