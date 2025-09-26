明報新聞網
體育

森林再征歐戰頭炮未響 普帥樂觀待領軍首捷 安東尼傳射助貝迪斯搶1分

【明報專訊】新一季歐霸昨展開聯賽階段，睽違29年再度亮相歐洲賽的諾定咸森林在巴西籍前鋒伊戈捷西斯梅開二度下，作客被貝迪斯另一「森巴兵」安東尼馬菲奧斯傳射居功逼和2：2。森林主帥普斯迪高路本月初上任後領軍4仗2和2負，尚待首勝來臨。

森林曾在1978／79和1979／80年球季連奪兩屆歐冠盃（歐聯前身）冠軍，這次繼1995／96年球季出戰歐協盃（歐霸前身）再登歐戰舞台。森林此戰15分鐘先被上季歐協聯亞軍貝迪斯，由今夏從曼聯來投的安東尼妙傳予射手巴卡保禁區內起腳破門；然而只落後3分鐘，就靠伊戈捷西斯於18和23分鐘接連建功半場反先。換邊後貝迪斯不斷搶攻，戰至完場前5分鐘藉安東尼接應馬克洛卡傳中撞入，兩軍以2：2握手言和。

安東尼獲兄長祝福建功一語成讖

上季帶領熱刺勇奪歐霸冠軍的普斯迪高路，接掌森林後仍未打開勝利之門。他賽後承認對賽果失望，但選擇保持樂觀心態，「很遺憾球員和球迷的努力未能換取應得回報，我需要確保他們抬起頭來，因為此仗其實有很多正面之處，勝利始終會手到拿來。我們踢了非常出色的足球，球員也非常認同這種踢法，只是臨門一腳不夠冷靜」。森林下仗於後日凌晨英超主場對新特蘭。

上季下半季以借將身分效力貝迪斯的安東尼，此戰取得正式加盟後首個入球和助攻，透露賽前獲兄長「祝福」成真，「兄長稱我此戰一定會建功，很開心取得這入球，只是未能全取3分確實有點失望」。

羅馬破尼斯 逾百球迷滋事被捕

同日另一仗，對上5屆歐霸3次晉身4強的意甲球隊羅馬，下半場憑伊雲尼迪卡和基安盧卡文仙尼在52和55分鐘錄得進帳，作客2：1擊敗在77分鐘靠摩費射入12碼破蛋的法甲球隊尼斯，後者巴西籍中堅丹迪以41歲零11個月，成歐霸史上年紀最大的非門將正選球員。據報法國警方拘捕了102名羅馬激進球迷，指他們持有武器意圖在球場內生事，當中有13人已移交法院審理。

