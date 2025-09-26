體壇快訊：港足無緣五人亞盃決賽周

拜仁迎不來梅 卡尼爭入百球

德甲開季4戰全勝的榜首之師拜仁慕尼黑，明晨將在主場迎戰第14位的雲達不來梅。今季已入8球的英格蘭隊射手哈利卡尼加盟拜仁3季以來，各賽事上陣103場已攻入98球，是役有機會成為21世紀歐洲五大聯賽中，為球會最快達100球里程的球員，比皇家馬德里時期的葡萄牙隊星將基斯坦奴朗拿度（C朗），以及曼城的挪威隊前鋒艾寧夏蘭特的105場更快。

趙心童英國公開賽負希堅斯

應屆世界冠軍趙心童昨晨在英國桌球公開賽第3圈，雖先後打出單棒133度和135度，仍以局數2：4不敵蘇格蘭名將希堅斯，無緣16強；港將張家瑋同日則在次圈與威爾斯球手史堤芬斯激戰7局，最終險勝局數4：3過關，但同晚以局數1：4不敵國家隊的雷佩凡止步。

趙顯臻世界賽轉戰名次賽

賽艇世界賽本月21至28日在中國上海舉行，港隊老臣趙顯臻昨在男子輕量級單人雙槳艇準決賽第1組，以7分43.1秒衝過終點，在小組6人中排名第5，無緣出線A組決賽爭獎牌，明日轉戰B組決賽爭名次；另一港將洪詠甄在女子輕量級單人雙槳準決賽第2組，以8分23.83秒包尾，同樣轉戰明日B組決賽。