明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港足無緣五人亞盃決賽周

【明報專訊】中國香港五人足球代表隊前晚在杭州出戰亞洲盃外圍賽E組最後一仗，以0：4不敵國家隊，以1和2負敬陪末席，與1勝2負排第3的國家隊同樣無緣決賽周；而同組越南隊4：0大勝日前被港足逼和1：1的黎巴嫩隊，兩隊分別以小組首名及7隊最佳次名之一晉身明年1月底在印尼舉行的決賽周。

拜仁迎不來梅 卡尼爭入百球

德甲開季4戰全勝的榜首之師拜仁慕尼黑，明晨將在主場迎戰第14位的雲達不來梅。今季已入8球的英格蘭隊射手哈利卡尼加盟拜仁3季以來，各賽事上陣103場已攻入98球，是役有機會成為21世紀歐洲五大聯賽中，為球會最快達100球里程的球員，比皇家馬德里時期的葡萄牙隊星將基斯坦奴朗拿度（C朗），以及曼城的挪威隊前鋒艾寧夏蘭特的105場更快。

趙心童英國公開賽負希堅斯

應屆世界冠軍趙心童昨晨在英國桌球公開賽第3圈，雖先後打出單棒133度和135度，仍以局數2：4不敵蘇格蘭名將希堅斯，無緣16強；港將張家瑋同日則在次圈與威爾斯球手史堤芬斯激戰7局，最終險勝局數4：3過關，但同晚以局數1：4不敵國家隊的雷佩凡止步。

趙顯臻世界賽轉戰名次賽

賽艇世界賽本月21至28日在中國上海舉行，港隊老臣趙顯臻昨在男子輕量級單人雙槳艇準決賽第1組，以7分43.1秒衝過終點，在小組6人中排名第5，無緣出線A組決賽爭獎牌，明日轉戰B組決賽爭名次；另一港將洪詠甄在女子輕量級單人雙槳準決賽第2組，以8分23.83秒包尾，同樣轉戰明日B組決賽。

上 / 下一篇新聞