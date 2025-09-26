李卓耀傷退韓羽賽16強止步

李卓耀周三在男單首圈硬碰國家隊好手陸光祖，在決勝局末段不慎「拗柴」，仍頂住痛楚擊退對手晉級。他原定昨在16強面對艾維化漢，最終在賽前決定棄權。同日出戰女雙16強的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖，則以14：21、16：21，直落兩局不敵早前打入香港公開羽毛球錦標賽4強的廣上瑠依／保原彩夏。

另邊廂，港隊男雙組合洪魁駿／呂俊瑋在高雄大師賽16強，直落兩局21：12、21：17挫馬來西亞隊組合文鑫源／李易博，今與印尼隊組合艾雲斯亞／馬芬奴爭入4強；另一港隊男雙組合羅卓謙／楊盛才，與混雙拍檔陳延澤／吳芷柔分別負印尼隊和中華台北隊，同無緣8強。

此外，中華台北隊「前世界一姐」戴資穎自去年9月出戰中國公開賽後，因治理膝患申請保護排名一年未出賽，上周世界排名積分正式「歸零」。著名羽毛球評述員Gill Clark日前在社交網發文表達對「小戴」的掛念，盛讚對方即使無法在世界賽和奧運稱冠，仍是她看過歷來「最佳女單球手」。