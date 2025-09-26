明報新聞網
體育

邁阿密大勝紐約城闖美職季後賽 美斯兩射一傳領先射手榜

【明報專訊】國際邁阿密昨在美職藉阿根廷球王美斯兩射一傳，作客4：0大勝紐約城，提早鎖定季後賽資格。美斯是役讓出12碼予停賽期滿復出的前線拍檔蘇亞雷斯建功，賽後獲主帥馬斯真蘭奴讚揚無私。

比賽在上半場43分鐘起成為美斯的表演舞台，他先直線助攻予前鋒巴達沙洛迪古斯開紀錄，助球隊上半場領先1球，再於下半場74分鐘在中路殺入禁區將皮球挑入網領先至2：0。9分鐘後，邁阿密中場迪保羅在對方禁區內被鏟跌獲判12碼，原是「劊子手」的美斯讓出增加入球機會予停賽復出的好友蘇亞雷斯主射，後者一射中鵠下擴大優勢。美斯最終在86分鐘一次突擊，於右路長驅直進以右腳射地波入網梅開二度，領銜以4：0大勝紐約城。邁阿密賽後29戰55分排東岸第3位，尚餘5輪下提早鎖定季後賽一席。

讓12碼予蘇亞雷斯 馬斯真蘭奴讚無私

邁阿密主帥馬斯真蘭奴賽後說：「我們很高興實現了首個目標，那就是晉級季後賽，現在還要努力爭取更高排名，這樣就可以擁有主場優勢。」對於美斯讓出12碼予蘇亞雷斯，馬帥對此說：「在他的職業生涯已多次這樣做。有時他看到一些還沒入球的隊友，會認為他們比自己更需要建功，美斯以這種方式展示了團隊精神。」美斯亦以23戰入24球暫列美職射手榜首位。

