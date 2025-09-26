明年2月主場戰世界1組 港網台維斯盃鬥芬蘭

現時世界排名53位的港隊，由香港網球一哥黃澤林聯同王子夫、黃俊鏗、鄭肇致、朱鍇泓及隊長余曉東組成，本月中在維園出戰台維斯盃，以場數3：1淘汰烏茲別克隊，晉身世界1組附加賽，當時多名港隊球手均表示希望繼續在主場出戰。ITF日前公布附加賽抽籤結果，港隊如願繼續主場出擊，將於明年2月首個周末硬撼世界排名高36位、現排17位的芬蘭隊，爭取繼1993年後再度進軍在明年9月舉行的世界1組賽事，落敗方則參與世界2組比賽。

附加賽頭號種子芬蘭隊於2023年曾打入台維斯盃4強，今在世界1組打足5場作客場數2：3不敵保加利亞隊，陣中世界排名最高球手為現排140位的維丹頓，還有去年香港網球公開賽男單亞軍魯素禾利；雙打更有應屆澳洲網球公開賽男雙冠軍成員艾里奧華拿領銜。

史拿中網賽輕取施歷過頭關

另外，在北京舉行的中國網球公開賽，「世一」史拿昨晚在男單首圈直落兩盤6：2輕取克羅地亞籍球手施歷，明日次圈將鬥淘汰國家隊「前一哥」張之臻的法籍球手艾馬尼；美網男單得主卡路士艾卡拉斯則在日本網球公開賽首圈，同樣以盤數2：0輕取阿根廷籍球手巴爾斯。