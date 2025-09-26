明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

明年2月主場戰世界1組 港網台維斯盃鬥芬蘭

【明報專訊】中國香港網球隊本月中在維園出戰台維斯盃世界2組擊敗烏茲別克隊，晉身明年2月世界1組附加賽後，國際網球協會（ITF）日前公布抽籤結果，港隊如願主場出擊，將大戰附加賽頭號種子芬蘭隊。

現時世界排名53位的港隊，由香港網球一哥黃澤林聯同王子夫、黃俊鏗、鄭肇致、朱鍇泓及隊長余曉東組成，本月中在維園出戰台維斯盃，以場數3：1淘汰烏茲別克隊，晉身世界1組附加賽，當時多名港隊球手均表示希望繼續在主場出戰。ITF日前公布附加賽抽籤結果，港隊如願繼續主場出擊，將於明年2月首個周末硬撼世界排名高36位、現排17位的芬蘭隊，爭取繼1993年後再度進軍在明年9月舉行的世界1組賽事，落敗方則參與世界2組比賽。

附加賽頭號種子芬蘭隊於2023年曾打入台維斯盃4強，今在世界1組打足5場作客場數2：3不敵保加利亞隊，陣中世界排名最高球手為現排140位的維丹頓，還有去年香港網球公開賽男單亞軍魯素禾利；雙打更有應屆澳洲網球公開賽男雙冠軍成員艾里奧華拿領銜。

史拿中網賽輕取施歷過頭關

另外，在北京舉行的中國網球公開賽，「世一」史拿昨晚在男單首圈直落兩盤6：2輕取克羅地亞籍球手施歷，明日次圈將鬥淘汰國家隊「前一哥」張之臻的法籍球手艾馬尼；美網男單得主卡路士艾卡拉斯則在日本網球公開賽首圈，同樣以盤數2：0輕取阿根廷籍球手巴爾斯。

上 / 下一篇新聞