阿仙奴熱刺英聯盃過關 分途輕取英甲兵 16強英超內戰鬥白禮頓紐卡素

阿仙奴開賽8分鐘即反客為主，由新加盟的英格蘭國腳伊比爾治伊斯禁區內起腳得手，取得加盟後首個入球。另一鋒將李安度杜沙特86分鐘錦上添花，個人今季第3次後備入替取得入球或助攻，助兵工廠作客2：0小勝維爾港。在阿仙奴青年軍時被球會放棄的伊比爾治伊斯，賽後難掩喜悅說：「這個入球我已經等了很久。能重回母會以阿仙奴球員身分建功，感覺實在非常特別，希望『開齋』之後，入球會陸續有來。」主帥阿迪達則欣賞杜沙特「甫出場就立即起作用，他的走位及射門質素都屬頂級」。

曼城挫哈軍 希斯基兄弟處子登場

至於曼城雖派大量小將及副選上陣，仍憑菲爾科頓及沙雲奴在上、下半場各建一功，作客2：0輕取哈特斯菲爾德。「藍月」領隊哥迪奧拿賽後特別點名稱讚英格蘭前國腳希斯基的兩名兒子、在下半場後備上陣的查頓希斯基及列根希斯基，「這場正選11人中，有6人來自我們的青訓學院。換邊後入替的希斯基兄弟，都是我們的青訓產品。我肯定他們的父母會為兒子感到自豪」。此外，近季飽受傷患困擾的中場加雲菲臘斯，相隔645日後終在此仗再為曼城披甲，於83分鐘後備入替。熱刺則憑中場祖奧包連夏14分鐘射入倒掛金球，以及對手烏龍球和翼鋒比蘭莊臣完場前埋齋，主場3：0輕取英甲球隊唐卡士打。

里安尼重創恐收咧 紅軍歐聯勢召基艾沙

英聯盃完成第3圈賽後隨即完成16強抽籤（見表）。阿仙奴回師主場迎戰英超對手白禮頓、熱刺作客硬撼力爭衛冕的紐卡素，曼城則作客英冠球隊史雲斯。而利物浦繼季初英格蘭社區盾後，再次遇上明晚英超對手水晶宮。「紅軍」中堅基奧雲尼里安尼在日前英聯盃第3圈2：1挫修咸頓一役不幸重創，賽後證實左膝十字韌帶撕裂或需提早收咧。據報由於歐洲足協今季起容許參加歐戰的球隊，可在球員名單中替換1名需養傷60日或以上的球員，開季常後備建奇功的意大利隊翼鋒費達歷高基艾沙，有望取代同鄉重返球隊的歐聯名單。