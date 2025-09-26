明報新聞網
體育

阿仙奴熱刺英聯盃過關 分途輕取英甲兵 16強英超內戰鬥白禮頓紐卡素

【明報專訊】多支英超勁旅昨在英格蘭聯賽盃第3圈皆勝。阿仙奴與曼城分途作客同以兩球淨勝英甲球隊的維爾港及哈特斯菲爾德。而熱刺憑中場祖奧包連夏射入倒掛金球，主場3：0輕取英甲的唐卡士打。不過「兵工廠」與熱刺晉級後，下輪16強將要分別鬥白禮頓和紐卡素演「英超內戰」。

阿仙奴開賽8分鐘即反客為主，由新加盟的英格蘭國腳伊比爾治伊斯禁區內起腳得手，取得加盟後首個入球。另一鋒將李安度杜沙特86分鐘錦上添花，個人今季第3次後備入替取得入球或助攻，助兵工廠作客2：0小勝維爾港。在阿仙奴青年軍時被球會放棄的伊比爾治伊斯，賽後難掩喜悅說：「這個入球我已經等了很久。能重回母會以阿仙奴球員身分建功，感覺實在非常特別，希望『開齋』之後，入球會陸續有來。」主帥阿迪達則欣賞杜沙特「甫出場就立即起作用，他的走位及射門質素都屬頂級」。

曼城挫哈軍 希斯基兄弟處子登場

至於曼城雖派大量小將及副選上陣，仍憑菲爾科頓及沙雲奴在上、下半場各建一功，作客2：0輕取哈特斯菲爾德。「藍月」領隊哥迪奧拿賽後特別點名稱讚英格蘭前國腳希斯基的兩名兒子、在下半場後備上陣的查頓希斯基及列根希斯基，「這場正選11人中，有6人來自我們的青訓學院。換邊後入替的希斯基兄弟，都是我們的青訓產品。我肯定他們的父母會為兒子感到自豪」。此外，近季飽受傷患困擾的中場加雲菲臘斯，相隔645日後終在此仗再為曼城披甲，於83分鐘後備入替。熱刺則憑中場祖奧包連夏14分鐘射入倒掛金球，以及對手烏龍球和翼鋒比蘭莊臣完場前埋齋，主場3：0輕取英甲球隊唐卡士打。

里安尼重創恐收咧 紅軍歐聯勢召基艾沙

英聯盃完成第3圈賽後隨即完成16強抽籤（見表）。阿仙奴回師主場迎戰英超對手白禮頓、熱刺作客硬撼力爭衛冕的紐卡素，曼城則作客英冠球隊史雲斯。而利物浦繼季初英格蘭社區盾後，再次遇上明晚英超對手水晶宮。「紅軍」中堅基奧雲尼里安尼在日前英聯盃第3圈2：1挫修咸頓一役不幸重創，賽後證實左膝十字韌帶撕裂或需提早收咧。據報由於歐洲足協今季起容許參加歐戰的球隊，可在球員名單中替換1名需養傷60日或以上的球員，開季常後備建奇功的意大利隊翼鋒費達歷高基艾沙，有望取代同鄉重返球隊的歐聯名單。

