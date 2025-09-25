明報新聞網
體育

足壇快遞：37歲前荷國門告魯爾掛靴

【明報專訊】曾效力英超球會紐卡素的37歲荷蘭前國門告魯爾，昨透過個人社交網宣布退役，結束20年職業球員生涯。告魯爾成名於「喜鵲」，也曾是諾域治兩度升班英超的主力門將。告魯爾曾入選荷蘭隊2014年世界盃大軍，在8強加時120分鐘被時任主帥尹高爾換入，最終救出哥斯達黎加隊兩球12碼助晉級，助「橙軍」當屆最終收穫季軍。

吉達洲際盃負非洲兵

2025年國際足協洲際盃昨演次圈，由上屆亞冠精英聯盟主的沙特聯勁旅吉達艾阿里在主場迎戰非洲代表的埃及球隊金字塔FC，吉達只藉鋒將艾雲東尼的12碼一度追平下，終以1：3不敵有鋒將費斯頓馬耶利戴帽的客軍。賽事將於12月上演第2場次圈賽，勝出隊伍將與金字塔FC爭入決賽鬥歐洲代表巴黎聖日耳門（PSG）。

米蘭雙雄擬共建新球場

意甲同市宿敵AC米蘭及國際米蘭昨宣布將與兩家建築公司合作，若出售兩軍共用的聖西路球場決議獲米蘭市議會通過，將合力設計一個全新的米蘭體育場。另「紅黑軍」昨在意大利盃次圈藉鋒將基斯甸普列錫建功，加上新鋒尼干古取得處子入球下以3：0輕取10人應戰的萊切，烏甸尼斯亦在主場以2：1擊敗乙組的巴勒莫FC過關。

艾納斯沙王盃大勝過關

2025／26年球季沙特國王盃戰火續燃，上屆16強止步的艾納斯昨在葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）休戰下，於32強仍藉對手吉達體育會球員先擺烏龍，加上3名球員先後建功下大勝4：0，其中攻入第3球及送上一次助攻的新兵祖奧菲歷斯，近兩仗已為艾納斯炮製5球；而有鋒將拿卡錫迪建功的尼奧姆SC，則以1：2敗走艾哈森。

