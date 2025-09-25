李卓耀疑負傷闖韓賽16強 伍家朗一輪遊

現世界排名第16位的李卓耀，本月初在主場出戰的香港公開賽首圈負予丹麥隊球手積安克出局後，再於上周中國大師賽中途因病棄戰不敵隊友伍家朗，連續兩站「一輪遊」。這名29歲港隊一哥昨轉戰韓國公開賽，在男單首圈面對世界排名第15位的國手陸光祖，首局雖戰至「刁時」輸21：23，但及後連贏兩局21：18、21：19，力戰1小時27分鐘後以局數2：1反勝，晉級16強後將鬥20歲印尼隊新星艾維化漢。惟他在第3局末段疑扭傷右足踝倒地，狀甚痛苦仍堅持作賽，未知會否影響今日出戰。

其餘港將方面，伍家朗在男單首圈以直落兩局11：21、17：21不敵4號種子的印尼隊一哥祖拿坦基士堤；從外圍賽躋身正賽的吳英倫，同以直落兩局負日本隊名將奈良岡功大出局。至於女單港將盧善恩在首圈以0：2不敵中華台北隊的邱品蒨；隊友馬子雪則以1：2反負另一台將董秋彤。

另日前在中國大師賽封后的韓國隊「世一」安洗瑩，以頭號種子身分在女單首圈以直落兩局輕取馬來西亞隊的莉特莎娜，將與邱品蒨爭入8強；而日本隊雙星山口茜及宮崎友花亦以直落兩局贏波過關。