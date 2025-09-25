明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

李卓耀疑負傷闖韓賽16強 伍家朗一輪遊

【明報專訊】屬世界羽聯（BWF）超級500系列的韓國羽毛球公開賽昨續於水原市上演，港隊一哥李卓耀在男單首圈力戰近1.5小時，並於末段疑扭傷右足踝堅持作賽下以局數2：1反勝國家隊好手陸光祖晉級16強，走出過去兩賽「一輪遊」小低潮。

現世界排名第16位的李卓耀，本月初在主場出戰的香港公開賽首圈負予丹麥隊球手積安克出局後，再於上周中國大師賽中途因病棄戰不敵隊友伍家朗，連續兩站「一輪遊」。這名29歲港隊一哥昨轉戰韓國公開賽，在男單首圈面對世界排名第15位的國手陸光祖，首局雖戰至「刁時」輸21：23，但及後連贏兩局21：18、21：19，力戰1小時27分鐘後以局數2：1反勝，晉級16強後將鬥20歲印尼隊新星艾維化漢。惟他在第3局末段疑扭傷右足踝倒地，狀甚痛苦仍堅持作賽，未知會否影響今日出戰。

其餘港將方面，伍家朗在男單首圈以直落兩局11：21、17：21不敵4號種子的印尼隊一哥祖拿坦基士堤；從外圍賽躋身正賽的吳英倫，同以直落兩局負日本隊名將奈良岡功大出局。至於女單港將盧善恩在首圈以0：2不敵中華台北隊的邱品蒨；隊友馬子雪則以1：2反負另一台將董秋彤。

另日前在中國大師賽封后的韓國隊「世一」安洗瑩，以頭號種子身分在女單首圈以直落兩局輕取馬來西亞隊的莉特莎娜，將與邱品蒨爭入8強；而日本隊雙星山口茜及宮崎友花亦以直落兩局贏波過關。

上 / 下一篇新聞