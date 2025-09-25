明報新聞網
體育

皇馬客破利雲特西甲6戰全勝 沙比謙稱仍可改善

【明報專訊】皇家馬德里昨晨於西甲憑鋒將基利安麥巴比梅開二度及雲尼斯奧斯祖利亞傳射居功，加上阿根廷籍新兵馬斯坦杜奧奴攻入處子入球，作客以4：1大勝利雲特，開季各賽事7戰全勝，在聯賽榜6戰得18分續高踞榜首。

皇家馬德里昨於28分鐘由雲尼斯奧斯祖利亞在禁區內以一記右腳「腳趾尾拉西」射入遠柱網仔先開紀錄。及至38分鐘，今夏由河床來投的18歲阿根廷新晉國腳馬斯坦杜奧奴在右路窄角度射入死角，取加盟後首入球，助「銀河艦隊」半場領先利雲特兩球。

巴塞征奧維多 證加維休戰5個月

換邊後雖被利雲特於54分鐘扳回一城，但皇馬憑近况大勇的法國國腳射手基利安麥巴比先於64分鐘射入自己博得的12碼，再於兩分鐘後接應雲尼斯奧斯的傳送單刀盤過對手門將射入空門，終作客以4：1大勝，開季各賽事7戰全勝，跨季聯賽九連勝，暫於今季西甲以6戰得18分續穩居榜首。

今夏才接掌帥印的皇馬主教練沙比阿朗素賽後盛讚上輪聯賽疑不滿被換出的雲尼斯奧斯，「此仗他發揮了關鍵作用，以表現說明一切」。不過對於開季佳績，他則謙稱：「己隊仍處於成長和建設的階段，還有很長的路要走，亦有很多要改進的地方，但我相信球隊已走在正確道路上。」

至於明晨作客奧維多的衛冕之師巴塞隆拿，昨證實在上月訓練時傷膝的21歲西班牙國腳中場加維近期完成半月板手術後，預計需缺陣4至5個月。

