體育

利物浦闖英聯盃16強 伊沙克開齋 伊基迪基奠勝後脫衣再領黃被逐 史諾斥行為愚蠢

【明報專訊】高踞英超榜首的利物浦昨在英格蘭聯賽盃第3圈憑翼鋒費達歷高基艾沙送出兩次助攻，讓今夏英超「標王」前鋒阿歷山大伊沙克攻入加盟以來首個入球，加上另一中鋒伊基迪基亦在尾段後備入替建功，主場以2：1擊敗英冠的修咸頓晉級。惟伊基迪基奠勝後脫衣慶祝引致兩黃一紅被逐，將缺席後晚作客水晶宮的聯賽，賽後遭「紅軍」主帥史諾批評行為愚蠢。

下仗英超征水晶宮停賽

上屆英聯盃亞軍的利物浦是役半力出擊，戰至第43分鐘才由鋒將基艾沙成功截擊助攻予正選上陣的伊沙克射入加盟以來首球，半場領先1：0。修咸頓雖在換邊後76分鐘扳平，但基艾沙9分鐘後橫傳予後備入替伊沙克的伊基迪基射入空門，惟早前已收黃牌警告的他入球後脫衣慶祝再收一黃，累積兩黃一紅被逐，令利物浦尾段需以10人應戰，但仍成功守住勝果，主場以2：1勝出晉級下圈。

入球功臣的紅軍前鋒伊基迪基尾段致兩黃一紅被逐，下輪聯賽作客征水晶宮須停賽一場，這名23歲法國國腳賽後在個人社交網向球迷致歉道：「今（昨）晚我非常激動，能在我的首場英聯盃比賽幫助球隊再次取得主場勝仗，激動得難以自抑。我向所有紅軍大家庭致歉。」

佐治傳射居功 領車路士反勝林肯城

紅軍主帥史諾則批評伊基迪基的行為愚蠢，「首次犯規已沒必要，你必須控制自己的情緒。如果你做不到，那就用一種不會導致罰黃牌的方式去做」。他又補充道：「我告訴他，如果你是在歐聯決賽第87分鐘，突破3名球員後射入上角，我或許可以理解。」

其餘第3圈賽果方面，英超勁旅車路士雖完半場前3分鐘被英甲球隊林肯城先開紀錄，但靠19歲小將泰列基佐治傳射居功，領銜作客以2：1反勝。狼隊在「英超打吡」主場以2：0輕取愛華頓；英超白禮頓則藉巴拉圭國腳迪亞高高美斯「大四喜」，作客6：0大炒英甲的班士利；今季英超「升班馬」般尼則主場以1：2不敵英甲的卡迪夫城出局。

傳阿仙奴新鋒馬度基傷膝休數周

另外，暫列英超次席的阿仙奴日前主場逼和曼城1：1，該仗半場已退下火線的英格蘭新援馬度基，據報因膝蓋受傷需缺陣約6至8周，惟領隊阿迪達稱仍未掌握其傷勢，球隊將於下周為他安排進一步掃描，確認傷情。

