報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年9月24日星期三
迪比利首膺男足金球獎歸功隊友 PSG橫掃4獎成大贏家
耶馬蟬聯高柏獎 艾坦娜女足金球獎三連霸
森林隔29年再戰歐洲賽 歐霸首擊作客貝迪斯 普帥領軍「衛冕」
黃澤林ATP中國公開賽外圍賽首圈止步
體壇快訊：14外流兵列席港足亞盃外初選
電視精選
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
迪比利首膺男足金球獎歸功隊友 PSG橫掃4獎成大贏家
耶馬蟬聯高柏獎 艾坦娜女足金球獎三連霸
森林隔29年再戰歐洲賽 歐霸首擊作客貝迪斯 普帥領軍「衛冕」
黃澤林ATP中國公開賽外圍賽首圈止步
體壇快訊：14外流兵列席港足亞盃外初選
電視精選
迪比利首膺男足金球獎歸功隊友 PSG橫掃4獎成大贏家
耶馬蟬聯高柏獎 艾坦娜女足金球獎三連霸
森林隔29年再戰歐洲賽 歐霸首擊作客貝迪斯 普帥領軍「衛冕」
黃澤林ATP中國公開賽外圍賽首圈止步
體壇快訊：14外流兵列席港足亞盃外初選
prev
next