體壇快訊：14外流兵列席港足亞盃外初選

許龍一參戰澳門高球賽

高爾夫球港隊亞運金牌得主許龍一與中國高球一哥李昊桐，昨落實相隔兩年再戰下月16至19日於澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行的澳門高爾夫球公開賽。賽事免費入場，門票可於官網登記，每人限取最多4張；有144名世界各地球手參賽，包括兩屆澳門公開賽冠軍的中國傳奇球手張連偉、前「世一」韋斯活等。

吳英倫韓國賽闖正賽

韓國羽毛球公開賽昨於水原市展開，港將吳英倫於男單外圍賽先後淘汰兩名主場球手，殺入今日的正賽首圈，將鬥6號種子的日本隊名將奈良岡功大。至於兩名直入正賽的港將李卓耀及伍家朗，今則分途亮相面對國家隊的陸光祖及印尼隊的祖拿坦基士堤，爭入次圈。

拿玻里險勝比薩保全捷

拿玻里昨在意甲獨腳戲，憑24歲蘇格蘭隊防中比利基莫亞攻入加盟兩季兼其職業生涯的首個入球，加上史賓亞蘇拿及盧卡羅倫素尾段的入球，主場以3：2險勝由意大利名宿基拿甸奴領軍的升班馬比薩SC，4戰全勝升上榜首。主帥干地賽後稱球隊今季有不少新兵，仍需時磨合。

卓林普羅拔臣英國賽拔頭籌

英國桌球公開賽首圈，兩名新港人的現役世界一哥卓林普及前「世一」尼爾羅拔臣，分途以局數4：0輕取愛爾蘭籍的艾朗希爾及威爾斯籍的艾菲戴維斯晉級。至於應屆世界賽冠軍的國家隊星將趙心童，則於首圈以4：3險勝英籍球手曉基爾過關。

雲維列特傷膝勢長唞

NBA球隊侯斯頓火箭證實，陣中31歲控衛雲維列特近日在訓練時膝部前十字韌帶撕裂，料下季報銷。另外，國家隊男籃成員曾凡博日前獲布魯克林籃網以Exhibit 10短合約簽下，有望隨隊出戰下月的季前賽，包括在10月10及12日在澳門舉行的中國賽。至於將與籃網在中國賽交手的鳳凰城太陽，昨落實名宿拿殊出任球隊高級顧問。