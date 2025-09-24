明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：14外流兵列席港足亞盃外初選

【明報專訊】中國香港足球代表隊昨公布下月亞洲盃外圍賽第3圈兩鬥孟加拉隊34人初選名單，包括征戰愛沙尼亞聯賽的前鋒米高，以及中超兵安永佳、陳晉一、茹子楠、孫銘謙等14名外流球員；現為自由身的入籍門將艾力司亦榜上有名。港足10月9日晚上10時先作客孟加拉，10月14日晚上8時回師啟德主場館再迎敵。

許龍一參戰澳門高球賽

高爾夫球港隊亞運金牌得主許龍一與中國高球一哥李昊桐，昨落實相隔兩年再戰下月16至19日於澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行的澳門高爾夫球公開賽。賽事免費入場，門票可於官網登記，每人限取最多4張；有144名世界各地球手參賽，包括兩屆澳門公開賽冠軍的中國傳奇球手張連偉、前「世一」韋斯活等。

吳英倫韓國賽闖正賽

韓國羽毛球公開賽昨於水原市展開，港將吳英倫於男單外圍賽先後淘汰兩名主場球手，殺入今日的正賽首圈，將鬥6號種子的日本隊名將奈良岡功大。至於兩名直入正賽的港將李卓耀及伍家朗，今則分途亮相面對國家隊的陸光祖及印尼隊的祖拿坦基士堤，爭入次圈。

拿玻里險勝比薩保全捷

拿玻里昨在意甲獨腳戲，憑24歲蘇格蘭隊防中比利基莫亞攻入加盟兩季兼其職業生涯的首個入球，加上史賓亞蘇拿及盧卡羅倫素尾段的入球，主場以3：2險勝由意大利名宿基拿甸奴領軍的升班馬比薩SC，4戰全勝升上榜首。主帥干地賽後稱球隊今季有不少新兵，仍需時磨合。

卓林普羅拔臣英國賽拔頭籌

英國桌球公開賽首圈，兩名新港人的現役世界一哥卓林普及前「世一」尼爾羅拔臣，分途以局數4：0輕取愛爾蘭籍的艾朗希爾及威爾斯籍的艾菲戴維斯晉級。至於應屆世界賽冠軍的國家隊星將趙心童，則於首圈以4：3險勝英籍球手曉基爾過關。

雲維列特傷膝勢長唞

NBA球隊侯斯頓火箭證實，陣中31歲控衛雲維列特近日在訓練時膝部前十字韌帶撕裂，料下季報銷。另外，國家隊男籃成員曾凡博日前獲布魯克林籃網以Exhibit 10短合約簽下，有望隨隊出戰下月的季前賽，包括在10月10及12日在澳門舉行的中國賽。至於將與籃網在中國賽交手的鳳凰城太陽，昨落實名宿拿殊出任球隊高級顧問。

上 / 下一篇新聞