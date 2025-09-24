森林隔29年再戰歐洲賽 歐霸首擊作客貝迪斯 普帥領軍「衛冕」

上季英超排名第7位的森林，因上季英格蘭足總盃冠軍水晶宮被歐洲足協裁定違規，得以遞補獲得歐霸資格，這也是球會自1995／96球季出戰歐霸前身的歐洲足協盃以來，再度踏足歐洲賽場。森林早前解僱51歲葡籍主帥紐奴，隨即聘請澳洲籍領隊普斯迪高路接掌帥印，60歲的他曾率領熱刺奪得上季歐霸盃冠軍，雖上任後球隊在各項賽事3場不勝，但森林仍寄望他能憑歐洲賽經驗，爭取今季首場客勝之餘，亦是他個人的另類「衛冕之路」。

另邊廂，貝迪斯上季雖在歐協聯決賽以1：4不敵英超勁旅車路士屈居亞軍，但憑藉西甲第6名的成績取得歐霸參賽資格。球隊今季主場表現穩健，聯賽前3場主場賽事取得兩勝，陣中最大焦點落在今夏正式加盟的巴西國腳翼鋒安東尼身上，這名曼聯舊將肩負突破對方防線的重任。

同日其他歐霸賽事方面，上季排意甲第5的羅馬在同日首輪作客法甲的尼斯，「首都狼」今季改由67歲意大利籍新帥加斯柏連尼領軍，他曾帶領另一支意甲的阿特蘭大勇奪前季歐霸盃冠軍，盼他同樣利用豐富的歐戰歷練再下一城。