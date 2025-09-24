耶馬蟬聯高柏獎 艾坦娜女足金球獎三連霸

父信明年金球獎屬耶馬囊中物

耶馬上季上陣55場入18球及交出25次助攻，助巴塞贏得西甲成為本土三冠王，繼上屆再奪表揚21歲以下球員的高柏獎，他台上致辭時感謝球會和西班牙隊，「很榮幸能再次出席，我想感謝巴塞隆拿和國家隊，否則我不會站在這裏。我會繼續努力贏得更多榮譽」。

耶馬今年金球獎排第2，其父蒙尼亞拿斯拉奧豪言，明年金球獎將屬於耶馬，「耶馬是現今球壇最佳球員，優勢非常明顯，根本無人能跟他抗衡」。巴塞亦包攬男、女足高柏獎，由19歲前鋒維琪盧比絲奪女子最佳年輕球員。

女子金球獎方面，巴塞女足27歲中場艾坦娜邦瑪蒂力壓女子歐聯冠軍阿仙奴雙星卡丹迪與魯素 ，成首位女足球員連續3屆封后。她獲兒時偶像的巴塞名宿恩尼斯達頒獎，得獎感言時稱今屆競爭非常激烈，強調不是一人成就，而是集體努力成果，「巴塞是陪伴我一生的球會，我希望能夠繼續效力很長時間」。邦瑪蒂上季助巴塞女足贏得西甲等3項冠軍，在歐聯屈居亞軍。反觀魯素在球會和英格蘭隊連奪女子歐聯及歐國盃只得第3名；阿仙奴則成女足最佳球會。

皇馬連續兩屆杯葛頒獎禮

至於皇家馬德里繼去年不滿雲尼斯奧斯祖利亞落選，全隊缺席金球獎頒獎禮後今屆再度杯葛，連續兩年未有球員出席。