明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

迪比利首膺男足金球獎歸功隊友 PSG橫掃4獎成大贏家

【明報專訊】球壇年度盛事金球獎昨晨在法國巴黎沙特萊劇院揭曉得獎名單，佔「主場之利」的巴黎聖日耳門（PSG）頂着應屆歐聯冠軍頭銜，橫掃4獎成為頒獎禮大贏家；28歲法國國腳鋒將奧士文尼迪比利力壓巴塞隆拿18歲超新星拉明耶馬，首度贏得最高榮譽金球獎，PSG亦大熱當選年度最佳男足球會。

今屆男足金球獎被視為迪比利和耶馬之爭，最終由上季盡攬歐聯和法甲最佳球員獎項的前者當選。至於迪比利的PSG中場隊友域天拿，則名列第3位。詳細投票結果周六在主辦方《法國足球》雜誌內公布。28歲的迪比利上季中被西班牙籍主教練安歷基從翼鋒改任正前鋒後大放異彩，各賽事為PSG上陣53次貢獻35個入球和16次助攻，協助球隊贏得聯賽、歐聯、法國足總盃和法國超級盃，並晉身今夏世冠盃決賽。

上季領PSG奪四冠 力壓耶馬得獎

PSG作客馬賽的法甲賽事因雷暴順延昨晨上演，PSG大部分職球員因此無緣頒獎禮，此戰更以0：1告負吞下今季首敗。因傷缺陣的迪比利成為少數能出席典禮的PSG球員，並從球員生涯同曾效力過PSG和巴塞隆拿的巴西名宿「細哨」朗拿甸奴手中接過獎座。他接過獎項後發表得獎感言，其間嘗試雙手掩面抑制淚水，「剛經歷的事情太特別了，無法用言語形容在PSG所發生的事。我感到有點壓力，能贏得此獎項殊不簡單，能獲足球傳奇朗拿甸奴親手頒獎給我更是意義非凡。我想感謝PSG在2023年的招攬，這裏就像一個大家庭。我們幾乎贏盡一切，無論順境逆境都一直支持我，因此這獎項是全隊共同贏得的成就」。他又肯定競爭對手耶馬上季的表現，「只要時機成熟，他一定能獲得金球獎」。

安歷基當選最佳男足教練

旗下基金會獲表揚為人道主義貢獻

PSG這次共9名球員列入金球獎排名前30位，大熱當選年度最佳男足球會。安歷基除了當選最佳男足教練，他以患骨肉瘤離世女兒命名創辦的Xana基金會更獲得蘇古迪斯獎，表揚他在人道主義的突出貢獻。

至於今夏從PSG轉投曼城的意大利國腳門將基安盧基當拿隆馬，則繼2021年後再奪最佳門將「耶辛獎」；以已故德國名宿蓋德梅拿命名的金靴獎，由上季為士砵亭各賽事轟入54球、今夏加盟阿仙奴的瑞典籍射手基奧基尼斯奪得。而今屆頒獎禮設特備環節，向7月因車禍逝世的葡萄牙籍翼鋒迪亞高祖達及其胞弟安祖施華致意，祖達遺孀亦有出席。

上 / 下一篇新聞