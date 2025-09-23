明報新聞網
體育

體壇快訊：港板球隊亞盃分組賽止步

【明報專訊】中國香港板球隊最近在阿聯酋出戰「ACC男子T20亞洲盃」，繼2022年後再次參賽，經過3日賽事在B組先後不敵阿富汗、巴基斯坦及斯里蘭卡隊，在分組賽止步。剛上任不久的主教練卡素施華認為，今次參賽對隊員成長大有幫助，球員面對強敵亦毫不畏懼，已展示最好一面。

PEGASUS奪啟德慈善跑總冠

一連兩日的「飛越啟德100KM跑步機啟德挑戰賽2025」前晚於啟德體藝館習藝坊結束，100公里接力賽跑會組有20個知名跑會精英跑手參加，最終PEGASUS隊以破大會紀錄的4小時5分2秒，力壓跑手堂及RMAC勇奪盃賽總冠軍；楊志成領軍的戰神越野隊則以4小時41分34秒獲碟賽冠軍。同日特設限時20分鐘的親子接力跑，讓子女和父母甚至三代同堂攜手挑戰。

群青負東方女籃銀牌復活失敗

香港女子籃球高級組銀牌賽前晚於深水埗北河街體育館上演兩場負方組賽事，今季「升班馬」兼上屆初級組銀牌賽冠軍的群青雖有3名正選球員得分上雙，惟仍以57：67不敵有戴卓彤貢獻「雙雙」得22分及16個籃板的東方，無緣復活；七喜則在全場保持領先下，以72：50輕取安邦晉級。

國手周躍龍英賽負艾倫失冠

國家隊球手周躍龍昨在英格蘭桌球公開賽決賽，在局數2：6落後予39歲北愛爾蘭籍名將麥克艾倫後，曾連贏5局反先8：7，形勢一度大好，但最後兩局被對手打出93：59、70：0，最終以局數8：9惜敗，與生涯首個排名賽冠軍擦身而過。27歲的周躍龍賽後坦言對決勝局落敗感遺憾，盼早能捧走個人首個冠軍。

紅牛賠數千萬鎊予前總裁漢拿

世界一級方程式（F1）紅牛車隊於兩個月前解僱英籍前總裁兼領隊漢拿後，昨宣布雙方達成遣散協議，51歲的他將正式離開效力20年的紅牛集團，據報獲得達數千萬鎊的賠償金，亦意味他明年夏天起可自由身與其他車隊洽談加盟事宜。

