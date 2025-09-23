報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年9月23日星期二
曼城泊大巴摸和阿仙奴 控球率創執教新低 哥帥認對手更強
利物浦英聯盃迎修咸頓 教練團冀盡快催谷華迪斯
巴塞西甲爆「基」續追皇馬 拉舒福特疑遲到被貶 後備獻助攻
艾歷臣德甲首演敗興 禾夫斯堡僅負多蒙特
法迪起孖連續建功 領摩納哥法甲三連勝
世界隊贏歐洲隊三奪利華盃 意大利衛冕金夫人盃
足壇快遞：港足亞盃外啟德迎孟加拉
電視精選
金牛衛冕NBL總冠軍 場數3：1破長沙 艾特爾二世膺FMVP
劉慕裳奧蘭多賽摘今年第5金 為世界賽壯行色
邦芬田徑世界賽競走奪金失婚戒 求助日媒返祖家巴西前失而復得
體壇快訊：港板球隊亞盃分組賽止步
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼城泊大巴摸和阿仙奴 控球率創執教新低 哥帥認對手更強
利物浦英聯盃迎修咸頓 教練團冀盡快催谷華迪斯
巴塞西甲爆「基」續追皇馬 拉舒福特疑遲到被貶 後備獻助攻
艾歷臣德甲首演敗興 禾夫斯堡僅負多蒙特
法迪起孖連續建功 領摩納哥法甲三連勝
世界隊贏歐洲隊三奪利華盃 意大利衛冕金夫人盃
足壇快遞：港足亞盃外啟德迎孟加拉
電視精選
金牛衛冕NBL總冠軍 場數3：1破長沙 艾特爾二世膺FMVP
劉慕裳奧蘭多賽摘今年第5金 為世界賽壯行色
邦芬田徑世界賽競走奪金失婚戒 求助日媒返祖家巴西前失而復得
體壇快訊：港板球隊亞盃分組賽止步
曼城泊大巴摸和阿仙奴 控球率創執教新低 哥帥認對手更強
利物浦英聯盃迎修咸頓 教練團冀盡快催谷華迪斯
巴塞西甲爆「基」續追皇馬 拉舒福特疑遲到被貶 後備獻助攻
艾歷臣德甲首演敗興 禾夫斯堡僅負多蒙特
法迪起孖連續建功 領摩納哥法甲三連勝
世界隊贏歐洲隊三奪利華盃 意大利衛冕金夫人盃
足壇快遞：港足亞盃外啟德迎孟加拉
金牛衛冕NBL總冠軍 場數3：1破長沙 艾特爾二世膺FMVP
劉慕裳奧蘭多賽摘今年第5金 為世界賽壯行色
邦芬田徑世界賽競走奪金失婚戒 求助日媒返祖家巴西前失而復得
體壇快訊：港板球隊亞盃分組賽止步
prev
next