明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

世界隊贏歐洲隊三奪利華盃 意大利衛冕金夫人盃

【明報專訊】一連3日舉行利華盃隊際網球賽昨在三藩市落幕，世界隊和歐洲隊在壓軸一日比賽各贏兩場，世界隊終維持次日的領先優勢，以總分15：9擊敗歐洲隊，第3次捧走獎盃。

艾卡拉斯煞科日無助歐洲隊反先

賽事每日各設3場單打和1場雙打，每場勝方得分由首日1分遞增至第3日可獲3分。首日總分領先3：1的歐洲隊，次日4仗皆負後反落後世界隊3：9。他們壓軸一日背水一戰下，首場雙打先派出西班牙籍「世一」卡路士艾卡拉斯與挪威籍球手卡斯柏魯迪出戰，順利直落兩盤7：6（6：4）、6：1擊敗美籍組合米高遜／奧比卡，追近總分6：9。世界隊之後由澳洲籍的迪文亞以局數6：3、6：4挫捷克籍球手積及文錫，鞏固優勢；及後再度登場的艾卡拉斯以6：2、6：1輕取阿根廷籍的謝倫杜洛，助歐洲隊保住一線生機。

在壓軸第4場前落後9：12的歐洲隊，派上世界排名第3的德籍猛將阿歷山大薩維利夫，面對世界排名第5的美籍球手費利斯。後者終以6：3、7：6（7：4）勝出，粉碎歐洲隊扳平總分的最後希望，世界隊贏總分15：9，相隔一年再奪冠。

另外，意大利隊前晚在深圳舉行金夫人盃決賽，分別由歌絲雅莉圖和柏奧莉妮同樣直落兩盤勝出單打，以場數2：0擊敗派出艾瑪娜華露和彭古拉上陣的美國隊，達成兩連霸。

上 / 下一篇新聞