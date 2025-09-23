世界隊贏歐洲隊三奪利華盃 意大利衛冕金夫人盃

艾卡拉斯煞科日無助歐洲隊反先

賽事每日各設3場單打和1場雙打，每場勝方得分由首日1分遞增至第3日可獲3分。首日總分領先3：1的歐洲隊，次日4仗皆負後反落後世界隊3：9。他們壓軸一日背水一戰下，首場雙打先派出西班牙籍「世一」卡路士艾卡拉斯與挪威籍球手卡斯柏魯迪出戰，順利直落兩盤7：6（6：4）、6：1擊敗美籍組合米高遜／奧比卡，追近總分6：9。世界隊之後由澳洲籍的迪文亞以局數6：3、6：4挫捷克籍球手積及文錫，鞏固優勢；及後再度登場的艾卡拉斯以6：2、6：1輕取阿根廷籍的謝倫杜洛，助歐洲隊保住一線生機。

在壓軸第4場前落後9：12的歐洲隊，派上世界排名第3的德籍猛將阿歷山大薩維利夫，面對世界排名第5的美籍球手費利斯。後者終以6：3、7：6（7：4）勝出，粉碎歐洲隊扳平總分的最後希望，世界隊贏總分15：9，相隔一年再奪冠。

另外，意大利隊前晚在深圳舉行金夫人盃決賽，分別由歌絲雅莉圖和柏奧莉妮同樣直落兩盤勝出單打，以場數2：0擊敗派出艾瑪娜華露和彭古拉上陣的美國隊，達成兩連霸。