巴塞西甲爆「基」續追皇馬 拉舒福特疑遲到被貶 後備獻助攻

巴塞昨有拉明耶馬續因傷缺陣，仍藉費倫托利斯上半場34分鐘內連下兩城，以2：0領先上半場。主帥費歷克下半場換入拉舒福特，這名英格蘭國腳在62分鐘於右路底線地波傳中，造就後上的奧莫殺入禁區撞射破網，最終巴塞以3：0大勝基達菲，賽後以5戰13分，落後全勝的宿敵皇馬兩分暫列第2位。

對於安排拉舒福特任後備，主帥費歷克說：「這很正常，球隊需要新血刺激，而且他上周中（歐聯作客紐卡素）有一定上陣時間，我們要好好照顧球員，希望他會明白。」惟有傳拉舒福特因未有準時出席球隊賽前會議而被貶後備。至於上季西甲季軍馬德里體育會前晚在前鋒阿歷山大索洛夫領紅被逐下，作客被馬略卡逼和1：1，5輪過後僅1勝，以6分排第12位。

皇馬快車征利雲特爭六連勝

至於皇馬明晨西甲快車作客利雲特，防線仍有阿歷山大阿諾特、費蘭特文迪及魯迪格養傷，惟上仗對愛斯賓奴後備上陣數分鐘的中場祖迪比寧咸，則有望獲更多上陣時間，助球隊爭取西甲開季六連捷。