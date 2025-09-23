明報新聞網
體育

曼城泊大巴摸和阿仙奴 控球率創執教新低 哥帥認對手更強

【明報專訊】阿仙奴昨在英超大戰，憑翼鋒加比爾馬天尼利再次後備建奇功，主場在補時以1：1逼和曼城，取回1分。「藍月」領隊哥迪奧拿昨仗罕有地「泊大巴」打反擊，控球率僅得32.8%創其執教生涯新低，他賽後稱皆因對手更強，只能用這種方式應戰；「兵工廠」領隊阿迪達則成為首個連續5場聯賽對哥帥保持不敗的主帥。

阿仙奴在酋長球場出擊，隊長馬田奧迪加特續因肩傷缺陣，中堅威廉沙列巴傷癒復任正選。哥迪奧拿昨仗罕有地改打防守反擊，曼城便藉此在9分鐘由射手艾寧夏蘭特先開紀錄，是他今季第6個聯賽入球。及後兵工廠連番死球攻勢都被藍月門將基安盧基當拿隆馬化解，半場落後0：1。

兵工廠補時追平 5分落後利物浦

阿仙奴下半場換入伊比爾治伊斯及傷癒復出的布卡約沙卡圍攻，不過前者50分鐘的勁射再被當拿隆馬擋出。曼城其後更換走菲爾科頓及夏蘭特囤兵中後場，但戰至補時3分鐘仍失守，被後備入替的加比爾馬天尼利接應伊斯的傳送後，笠射出迎的當拿隆馬遠柱入網，終為兵工廠逼和1：1，各得1分，賽後5戰10分續居次名，落後榜首利物浦5分；曼城則5戰7分排第9名。

曼城是役控球率僅得32.8%，是哥迪奧拿執教生涯最低控球率一仗，且首次連續5場聯賽對同一球隊不勝。他賽後解釋並不希望「泊大巴」，「因為對手更強，他們高位逼搶做得很好，令我們只能退守打反擊，並用這種方式生存下來。我認為賽果是公平，整體來看阿仙奴表現更好」。

馬天尼利再演奇兵建殊功

阿迪達鬥哥帥連續5場不敗

阿仙奴連續12場主場對英超傳統「Big 6」球隊不敗，阿迪達近5次對恩師哥迪奧拿2勝3和，他賽後認為球隊完全掌控了比賽，對賽果感到失望，「我非常自豪球員主導賽事的方式，從比賽進程來看，球隊應該獲勝」。他又稱讚馬天尼利及伊斯等球員後備上陣後，以努力表現為比賽產生影響。

加比爾馬天尼利繼上場歐聯作客畢爾包後，連續兩仗後備建功。其未婚妻賽後在社交網透露，開賽前半小時獲未婚夫通知不會正選時，便回覆鼓勵他「下半場在對手體能下降時落場，你就會取得入球，等着吧」，結果一語成讖。這名24歲巴西籍翼鋒賽後亦說：「當然我不想坐在後備席，我想每仗都踢足90分鐘，但領隊知道怎樣做，我會盡最大努力幫助球隊，打和不是我們想要的賽果」。

