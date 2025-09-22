田徑世界賽美國稱霸 煞科日接力添3金1銀 拉尼斯領銜100米封王

4項接力僅男子400米失金

美國雖在昨晚率先上演的男子4×400米接力決賽，不敵來自非洲的波札那隊僅奪銀牌，但緊接的女子4×400米接力，派出日前轉戰400米並打破大會紀錄封后的悉妮麥卡芙蓮等人，再跑出破大會紀錄的3分16.61秒奪金，美國其後在女子4×100米接力決賽亦跑出41.75秒封后。

壓軸登場的男子4×100米接力賽，美國在去年巴黎奧運因交棒失誤僅以第7名衝線，賽後更遭取消資格（DQ）留下陰霾，當地亦因滂沱大雨下致天氣條件惡劣。不過美國由個人已奪1金1銅的拉尼斯領軍，聯同堅尼比拿歷、基斯甸高文及確尼連斯以37.29秒衝線，不僅刷新今年最快紀錄，更創下歷來第5快的接力成績，成功奪金雪恥。巴黎奧運盟主加拿大隊以37.55秒摘銀；荷蘭隊則以37.81秒收穫銅牌。

奧迪娜女子800米破大會紀錄奪金

獎牌榜方面，美國隊以16金5銀5銅，合共26面獎牌居首，成為今屆最大贏家；肯尼亞隊則橫掃女子800米至馬拉松的所有中長跑項目，憑7金2銀2銅緊隨其後。國家隊則收穫2銀2銅，並列第22位；東道主日本隊以2銅排第40位。

值得一提的是，26歲肯尼亞跑手奧迪娜在女子800米長跑決賽跑出1分54.62秒，打破大會紀錄下奪冠，力壓英國隊的巴黎奧運金牌得主鶴堅臣。