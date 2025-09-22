明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

大埔黃雨下挫九龍城 兩巴西射手破關 摘港超首捷

【明報專訊】大埔上周中在亞冠盃2旗開得勝後，昨回歸港超戰線作客深水埗運動場鬥九龍城，在滂沱大雨作戰憑兩名巴西籍射手保連奴和盧卡斯建功，終雙方下半場各有1人被逐下以2：0勝出，取今季聯賽首勝。

顏卓彬首擔正 平常心爭表現

大埔上周四在亞冠盃2分組賽首戰2：1擊退澳職球隊FC麥克阿瑟後，此戰正選僅保留門將謝家榮和後衛大囍，港腳中場顏卓彬今季首度擔正；九龍城此戰則有陳銘剛重新以主教練身分，回到後備席督師。在天文台發出黃色暴雨和雷暴警告下，兩軍受雨戰影響發揮，但大埔仍靠保連奴和盧卡斯分別在9和43分鐘接連建功，其中後者更攻入效力大埔的第50球，協助「綠戰士」半場領先兩球。九龍城後衛余沛康與大埔翼鋒李樂謙因爭執雙雙被逐，兩軍同樣10人應戰下，最終維持2：0比數。大埔聯賽打響勝鼓後目前戰績1勝1和1負。九龍城則暫得1和2負。

大埔主教練李志堅賽後說，兩軍在雨戰均沒有優勢，認為球隊贏在決心。他重申球隊應付多重戰線，賽程頻密難免要選擇，形容此戰陣容調整變相讓球員爭取機會，「始終職業球隊要成績，這場波我們一定要攞分，但都要讓球員嘗試出場」。此戰踢足90分鐘的顏卓彬在場上表現活躍，稱滿意首場正選發揮，冀續平常心交出表現，為堅sir在中場人選配搭上帶來「煩惱」。

南區賽和東方勝鼓未響

同日另一仗，東方作客香港仔運動場以1：1逼和冠忠南區。東方累積1勝1和1負，南區則1和2負尚待打開勝利之門。

上 / 下一篇新聞