大埔黃雨下挫九龍城 兩巴西射手破關 摘港超首捷

顏卓彬首擔正 平常心爭表現

大埔上周四在亞冠盃2分組賽首戰2：1擊退澳職球隊FC麥克阿瑟後，此戰正選僅保留門將謝家榮和後衛大囍，港腳中場顏卓彬今季首度擔正；九龍城此戰則有陳銘剛重新以主教練身分，回到後備席督師。在天文台發出黃色暴雨和雷暴警告下，兩軍受雨戰影響發揮，但大埔仍靠保連奴和盧卡斯分別在9和43分鐘接連建功，其中後者更攻入效力大埔的第50球，協助「綠戰士」半場領先兩球。九龍城後衛余沛康與大埔翼鋒李樂謙因爭執雙雙被逐，兩軍同樣10人應戰下，最終維持2：0比數。大埔聯賽打響勝鼓後目前戰績1勝1和1負。九龍城則暫得1和2負。

大埔主教練李志堅賽後說，兩軍在雨戰均沒有優勢，認為球隊贏在決心。他重申球隊應付多重戰線，賽程頻密難免要選擇，形容此戰陣容調整變相讓球員爭取機會，「始終職業球隊要成績，這場波我們一定要攞分，但都要讓球員嘗試出場」。此戰踢足90分鐘的顏卓彬在場上表現活躍，稱滿意首場正選發揮，冀續平常心交出表現，為堅sir在中場人選配搭上帶來「煩惱」。

南區賽和東方勝鼓未響

同日另一仗，東方作客香港仔運動場以1：1逼和冠忠南區。東方累積1勝1和1負，南區則1和2負尚待打開勝利之門。