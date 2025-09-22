明報新聞網
體育

維拉僅和10人新特蘭 森林再失分普帥3戰未勝

【明報專訊】阿士東維拉昨晚在英超作客「升班馬」新特蘭，雖藉對手後衛雷尼度上半場34分鐘領紅被逐，把握人數優勢在下半場67分由後衛馬迪卡殊禁區外狂抽入網，取球隊開季以來首入球並結束跨季5場入球荒，惟「黑貓」鋒將威爾遜伊斯多在8分鐘後建功助主隊逼和1：1完場，令維拉5輪後仍未「開齋」；另般尼茅夫與來訪的紐卡素悶和0：0後，聯賽兩連勝走勢告終。

另一方面，在本月初解僱主帥紐奴的英超球隊諾定咸森林，前晚在新帥普斯迪高路帶領下作客「升班馬」般尼未竟全功被逼和1：1，令這名上屆領熱刺奪歐霸冠軍的澳洲籍主帥上任以來3戰不勝。

狼隊英超全敗包尾 水晶宮唯二不敗軍

森林是役有個好開始，上半場兩分鐘一次角球攻勢，後衛尼高威廉斯趁敵將解圍不遠衝入禁區怒射「省」中人破網開紀錄，主隊在上半場20分鐘還擊，鋒將查頓安東尼在禁區內施射，皮球「慢流尾袋」再絆中森林新兵辛真高入網，及後兩軍再無紀錄下賽和1：1。領軍3戰不勝的普帥賽後說：「這場比賽很艱難，我們已控制了比賽，但對方門將（杜巴夫卡）也有一些精彩撲救，很遺憾我們未能全取3分。」上季領熱刺在歐霸稱王的普帥將在周四凌晨回到「英雄地」，在歐霸聯賽階段首擊征戰西甲球隊貝迪斯，力爭加盟以來首勝。

另一方面，普帥前東家熱刺同日訪白禮頓雖早早落後兩球，但藉鋒將李察利臣建功加上敵衛雲赫基擺烏龍下終逼和2：2，近3輪僅獲1勝，而狼隊主場反負列斯聯1：3後，成為英超唯一5戰全敗之師敬陪末席，另水晶客作客2：1小勝韋斯咸，續成利物浦後英超唯二不敗球隊，並令韋斯咸主帥樸達下台壓力與日俱增。

