曼聯10打10驚險拆「車」 般奴登百球里程 艾摩廉英超主場首連勝

山齊士5分鐘被逐亂馬帥部署

卡斯米路紅魔首人半場士哥再領紅

這場「紅藍大戰」開賽僅5分鐘便出現轉捩點，曼聯藉反擊由班捷文施斯高頭槌二傳予前線拍檔麥比奧莫，後者幾近單刀下，車路士門將羅拔山齊士情急於禁區外踢跌麥比奧莫，球證隨即出示紅牌，令「藍戰士」早段已踢少一人。曼聯其後藉人數優勢控制戰局，先於14分鐘由般奴費南迪斯近門撞入開紀錄，其後車路士更有中場核心高爾彭馬於21分鐘疑似傷出，得勢不饒人的紅魔在37分鐘再由中場卡斯米路近門頭槌再下一城拉開比數。

不過在早段已領黃牌的卡斯米路幾乎功臣變罪人，在上半場補時5分鐘因犯規再度領黃變紅牌被逐，令球隊頓失人數優勢，下半場同告10人應戰，而他更成為隊史首人在上半場入球兼領紅的球員。惟車路士換邊後攻勢仍欠銳，至80分鐘才由後衛杜利奧查洛巴的頭槌「破蛋」，最終曼聯在主場以2：1險勝，賽後5戰得7分升上中游位置；車路士則5戰得8分，且各賽事3戰不勝。

這勝仗亦是曼聯主帥魯賓艾摩廉領軍以來首於英超主場取得連勝，賽後他承認近期戰績令他感受到壓力，「我對外界批評聲無話可說，因大多數都是沒錯的。這仗我們也贏得不易，尤其在卡斯米路領紅後」。至於攻入紅魔生涯百球里程碑的般奴費南迪斯則稱：「在大球會取得這成就確是我的重要時刻，但每個入球都很重要，尤其能幫到球隊取勝。」

彭馬戰21分鐘疑傷出料無恙

車路士主帥馬利斯卡賽後則直言在山齊士早段領紅完全改變了戰局，「原有計劃都因此消失，放進了垃圾桶」，又稱當刻寧願失球也不願踢少一人，「起碼我們還有幾乎整場時間去追」。而他又證實彭馬因感到不對勁而換出，但料其應沒大礙。

另外，早前被曼聯外借至土超球會特拉布宗的門將奧拿拿，在新東家再有佳作，繼上仗鬥費倫巴治獲選全場最佳球員後，又在昨晨交出助攻予隊友建功，助球隊在主場以1：1逼和對手。