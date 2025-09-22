明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯10打10驚險拆「車」 般奴登百球里程 艾摩廉英超主場首連勝

【明報專訊】曼聯昨晨於英超大戰藉早段一度踢多一人的優勢連入兩球，即使其後同告10人應戰，終仍以2：1力克車路士。是役功臣之一的隊長般奴費南迪斯，則在個人第200場英超上陣取得「紅魔」生涯第100個入球里程碑，賽後他形容這是重要時刻，表明「每個入球都很重要」。至於車路士主帥馬利斯卡則直言在門將羅拔山齊士早段領紅後，令其比賽安排已「放進垃圾桶」。

山齊士5分鐘被逐亂馬帥部署

卡斯米路紅魔首人半場士哥再領紅

這場「紅藍大戰」開賽僅5分鐘便出現轉捩點，曼聯藉反擊由班捷文施斯高頭槌二傳予前線拍檔麥比奧莫，後者幾近單刀下，車路士門將羅拔山齊士情急於禁區外踢跌麥比奧莫，球證隨即出示紅牌，令「藍戰士」早段已踢少一人。曼聯其後藉人數優勢控制戰局，先於14分鐘由般奴費南迪斯近門撞入開紀錄，其後車路士更有中場核心高爾彭馬於21分鐘疑似傷出，得勢不饒人的紅魔在37分鐘再由中場卡斯米路近門頭槌再下一城拉開比數。

不過在早段已領黃牌的卡斯米路幾乎功臣變罪人，在上半場補時5分鐘因犯規再度領黃變紅牌被逐，令球隊頓失人數優勢，下半場同告10人應戰，而他更成為隊史首人在上半場入球兼領紅的球員。惟車路士換邊後攻勢仍欠銳，至80分鐘才由後衛杜利奧查洛巴的頭槌「破蛋」，最終曼聯在主場以2：1險勝，賽後5戰得7分升上中游位置；車路士則5戰得8分，且各賽事3戰不勝。

這勝仗亦是曼聯主帥魯賓艾摩廉領軍以來首於英超主場取得連勝，賽後他承認近期戰績令他感受到壓力，「我對外界批評聲無話可說，因大多數都是沒錯的。這仗我們也贏得不易，尤其在卡斯米路領紅後」。至於攻入紅魔生涯百球里程碑的般奴費南迪斯則稱：「在大球會取得這成就確是我的重要時刻，但每個入球都很重要，尤其能幫到球隊取勝。」

彭馬戰21分鐘疑傷出料無恙

車路士主帥馬利斯卡賽後則直言在山齊士早段領紅完全改變了戰局，「原有計劃都因此消失，放進了垃圾桶」，又稱當刻寧願失球也不願踢少一人，「起碼我們還有幾乎整場時間去追」。而他又證實彭馬因感到不對勁而換出，但料其應沒大礙。

另外，早前被曼聯外借至土超球會特拉布宗的門將奧拿拿，在新東家再有佳作，繼上仗鬥費倫巴治獲選全場最佳球員後，又在昨晨交出助攻予隊友建功，助球隊在主場以1：1逼和對手。

上 / 下一篇新聞