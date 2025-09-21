明報新聞網
體育

體壇快訊：37歲謝路美保定掛靴

【明報專訊】2014年世界盃冠軍成員的37歲德國隊名宿謝路美保定昨宣布掛靴，結束19年職業生涯。他曾效力德甲班霸拜仁慕尼黑10季共上陣364場，贏得9次德甲及兩次歐聯等錦標，上季效力奧地利球會寧斯並在上月中解約；在國家隊參與過3屆世界盃及兩屆歐國盃，共上陣76場入1球。

飛越啟德慈善跑今續演

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」昨起一連兩日首進駐啟德體藝館習藝坊開跑，首日賽事包括新增的10公里公開組、50公里等，吸引250名市民、企業人士及名人報名，香港佩劍前一哥林衍聰聯同羅浩天及陳樂熹等劍擊港將都有參與。今續演100公里跑會組及公開組賽事。

巴塞殘陣迎基達菲

巴塞隆拿明晨西甲返主場迎基達菲，除主將拉明耶馬因傷續缺陣，上場歐聯作客紐卡素時傷出的中堅古巴斯亦上陣成疑。今仗或是巴塞在告魯夫球場最後主場，在魯營重開前將起用奧林匹克體育場。另皇家蘇斯達作客1：3負貝迪斯後，開季聯賽5場不勝。

南華晉龍銀牌賽分途大勝

香港男子籃球高級組銀牌賽昨晚在修頓室內球場上演兩場負方次圈賽事，頭場南華憑4人得分雙位數，包括安德拉貢獻全隊最高18分及20個籃板「雙雙」，以及隊長朱亮攻入17分，以89：53大勝崇德飛鷹，下月3日將於伊利沙伯體育館對香港東方；尾場晉龍以73：58輕取自力，下輪將鬥康仁福建。

佩雷絲20公里競走封后奪雙金

29歲西班牙隊長跑好手馬莉亞佩雷絲在東京舉行的田徑世界賽繼首日奪得女子35公里競走金牌後，昨再以1小時25分54秒的賽季最佳成績，擊敗墨西哥隊的岡薩雷絲及主場出擊的日本隊跑手藤井菜菜子，成功衞冕女子20公里競走金牌，成為雙金得主。

