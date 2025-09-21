明報新聞網
體育

陳吳配印尼大師賽混雙4強飲恨

【明報專訊】港隊組合陳延澤／吳芷柔昨於印尼羽毛球大師賽混雙4強，力戰3局後以1：2不敵馬來西亞隊組合黄顯維／賴沛君，與決賽緣慳一面。

吳芷柔過去曾先後伙拍李晉熙及鄧俊文出戰混雙賽事，今年5月由台北公開賽起改伙陳延澤參戰國際賽，近期二人在印尼廖內省出戰屬超級100系列的印尼大師賽，並從外圍賽起過關斬將，連贏5場後殺入正賽4強。「陳吳配」昨面對5號種子的馬來西亞隊組合黄顯維／賴沛君，首局先輸9：21後，次局調整表現以21：14扳平局數，不過決勝局初段陳吳配被對方打出一段7：1攻勢拉開後，即使中段一度力追至落後兩分，但仍無力平反敗局，終以15：21告負，局數1：2不敵對手，無緣決賽。黄顯維／賴沛君則將在決賽面對丹麥隊的6號種子基斯甸臣／寶雅。

安洗瑩中國大師賽決戰韓悅

另外，屬超級750系列的中國大師賽昨同演4強階段，韓國隊的23歲女單「世一」安洗瑩以直落兩局21：10、21：14輕取應屆世界賽冠軍的日本隊前「世一」山口茜，決賽將面對世界排名第3的國家隊好手韓悅。至於國手翁泓陽在男單4強直落兩局21：17、21：18力克法國隊好手基士圖波波夫，今決戰中華台北隊的林俊易爭冠。

混雙方面，在上一圈淘汰港隊「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪的應屆世界賽冠軍馬來西亞隊組合陳堂傑／杜依蔚，昨在4強以局數2：1反勝國家隊的馮彥哲／黃東萍，將在決賽面對同日淘汰國家隊頭號種子蔣振邦／魏雅欣的泰國隊組合佩華蘭路高／柏森蘭。

