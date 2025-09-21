明報新聞網
體育

傑志險勝理文開季三連捷 伊拿拉文迪未列席 卡迪朗：不急派上陣

【明報專訊】傑志在昨午港超雨戰，憑3名新兵肯迪、神田夢實及阿祖安首次建功，在旺角大球場以3：2險勝尾段連追兩球的理文，與標準流浪同樣開季3戰全勝。

傑志在旺角場雨戰理文，已完成球員註冊的西班牙前國腳伊拿拉文迪續未列名單，僅在看台觀戰。

傑志戰至41分鐘由肯迪接應利安度傳中門前撞入，3分鐘後肯迪傳中予神田夢實頂入，雖旁證指越位在先，經視像裁判（VAR）覆核改判入球有效，半場領先2：0。

朱兆基認欠爭標分子穩定性

74分鐘，理文遲遲未能解圍「藍鳥」角球攻勢，被對方前鋒阿祖安射入加盟後首球。完場前掀高潮，理文83分鐘由後衛韋利安射門「省」中傑志兩名守將入網。後備入替首倒戈的潘沛軒3分鐘後右路傳中，令羅梓駿誤擺烏龍再追一球，但為時已晚，傑志在1626人入場下險勝3：2，繼2023年底高級組銀牌4強後，近6次對壘首挫理文。

傑志主帥卡迪朗滿意麾下表現，並解釋伊拿拉文迪始終久疏戰陣，不能急於上陣；理文主教練朱兆基失望球隊這場表現不像是爭標分子，部分球員演出較飄忽，「我們上半場踢得畏首畏尾，下半場調動後有返點攻勢，但第3個失球又是很低級的犯錯」。

流浪挫北區同取三連勝

東區輕取港會取首捷

同日標準流浪在青衣運動場以2：1挫高力北區，同樣三連勝及較多入球暫列榜首；東區則在主場3：0輕取港會，取升班後首勝。

剛戰畢亞冠盃2分組賽的兩支港超隊今午4時分途出擊。大埔作客深水埗運動場對九龍城爭聯賽首勝，賽前宣布陣中守將杜國榆的弟弟杜國樑加盟可候命。26歲的他曾效中甲球會南京城市。東方則作客香港仔運動場對冠忠南區。

