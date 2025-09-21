阿仙奴大戰曼城 兩帥劍指錦標 翻身戰將乘勇破敵

阿仙奴vs.曼城 now611／621台 晚上23：30直播

阿仙奴季初雖曾作客0：1不敵利物浦腳下，但其餘3場聯賽及周中的歐聯首戰皆揚威而回。能在季初即展現強勢，向來對阿仙奴不乏批評之辭的曼聯名宿、現為《天空體育》著名球評家的加利尼維利，則歸功於「兵工廠」今夏打造的全新進攻組合，當中更點名上輪聯賽對諾定咸森林5次個人突破得手、並為球隊製造5次攻門機會的翼鋒馬度基，是陣中最大驚喜。尤其阿仙奴此仗仍有布卡約沙卡及馬田奧迪加特上陣成疑，馬度基及另一新援伊比爾治伊斯在前線發揮，將尤其重要。

馬度基表現回應質疑 科頓擺脫低潮

若論「敗部復活」代表，除了加盟時一度不受阿迷歡迎的馬度基，曼城則非菲爾科頓莫屬。去季科頓長期處於低潮，不單令曼城進攻屢現阻滯，就連他在英格蘭國家隊的席位也變得岌岌可危。不過隨着新球季展開，科頓也逐漸走出困擾多時的陰霾。他先是在「曼市打呲」接應謝利美杜古傳中頂入開紀錄的一球，再於日前歐聯對拿玻里助攻予艾寧夏蘭特建功，哥迪奧拿賽後也大讚「我們熟悉的科頓終於回來了。這對球隊攻守平衡有非常重要的意義。」曾表示「希望今季可成為頂替功勛中場奇雲迪布尼最佳人選」的科頓，料今仗將不乏與對方大勇中場蘇比文迪一決高下的機會。

紐卡素維拉分途望止頹

另一方面，兩支季初表現倒退的紐卡素及阿士東維拉將分途作客般尼茅夫及新特蘭。「喜鵲」近5場賽事只取1勝2和2負，主帥艾迪賀維認為周中歐聯首戰不敵巴塞隆拿，對球隊心理影響比體能更大，希望球員可放下包袱集中應付下一戰。至於聯賽已跨季連續5仗顆粒無收的維拉，主帥艾馬利賽前承認球隊目前狀况「並不正常」，但他會盡一切方法助球隊撥亂反正。