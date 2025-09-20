明報新聞網
體育

金牛回勇挫長沙 衛冕總冠軍叫糊 5506主場球迷助威下反勝 後晚作客不勝無歸

【明報專訊】香港金牛昨在主場啟德體藝館舉行的全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽第3戰，雖比賽初段一度落後14分下，在最後一節打出21：6攻勢，其中美籍外援米高艾特爾二世取得全隊最高的34分，終在現場5506名球迷納喊助威下，以95：80反勝長沙勇勝，在5場3勝制下領先場數2：1「叫糊」。後晚7時半將在第4戰作客長沙力爭衛冕。

首戰外投手感冰冷 落後12分

NBL常規賽冠軍金牛上仗被追平場數1：1，此戰一開賽同樣手感冰冷，整體命中率僅約兩成八，其中三分球只有11射1中，首節以15：27落後。不過金牛次節整體命中率有所提升，初段已打出7：0的攻勢，逐漸收窄分差，其中外援後衛米高艾特爾二世單節射入14分，尾段更力逼對方在自己半場傳球失誤後，金牛另一外援奇雲克羅斯緊接射入三分球，追至僅落後46：47完半場。

港將楊睿騏末段登場惹掌聲

下半場第3節，雙方鬥得緊湊，比分多次打平，雖被長沙在該節末段射入三分球一度再領先，但今屆常規賽最有價值球員（MVP）董健隨即以一記三分球回敬，助金牛以68：66反超。進入最後一節，金牛火力全開並打出21：6攻勢，其中董健射入三分球並博得「And-1」，尾段拉開至89：72，令長沙其後提前收起兩名外援進入「垃圾時間」，當刻現場球迷亦高呼 「We want Ricky」，港將楊睿騏結果在剩餘1分39秒後備登場，他雖兩度起手未能命中，但仍贏得滿場掌聲，金牛最終在主場以95：80反勝長沙，系列賽場數2：1再度領先，後晚將作客長沙力爭一舉稱王。

解立彬謝球迷入場支持

稱如CBA氛圍「感覺幸福」

金牛雖上一場遭遇失利，但昨仗仍順利以15分擊敗長沙，重奪系列賽領先優勢，主教練解立彬賽後特別向現場超過5500名入場支持的球迷致謝，「主場氛圍極佳，類似中國男子籃球職業聯賽（CBA）的氛圍，能在香港主場體驗感到很幸福」。

此戰獲得上陣機會的Ricky坦言：「能在香港主場出賽並聽到球迷高喊自己名字，是我堅持打球的重要動力之一。」對於無緣在港主場捧盃，他承認略感可惜，「我們每個人都希望在香港主場捧盃，但籃球的有趣之處在於從來不會那麼容易，這也是奪冠旅程的一部分」。

