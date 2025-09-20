體壇快訊：伊拿拉文迪勢迎港超地標

港隊殘疾劍擊世盃奪3金6銅

一連4日的殘疾人劍擊世界盃印尼站前日煞科，中國香港代表隊終以3金6銅收官。其中余翠怡、鄺遠興及湯雅婷分別在女子花劍A級個人賽、男子佩劍A級個人賽及女子佩劍B級個人賽中奪得金牌。余翠怡、湯雅婷則與隊友范珮珊在採用4局20分新賽制的女子重劍團體賽摘銅。

Ｃ朗官方店銅鑼灣開張

早前隨艾納斯訪港出戰沙特超級盃的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗），其位於銅鑼灣時代廣場7樓的「CR7 LIFE官方店」已正式開幕，除一系列由C朗親自挑選的獨家商品，該店更設餐飲區並供應葡式蛋撻及咖啡，讓訪客體驗葡萄牙風情，感受糅合生活潮流、運動與文化的獨特氛圍。

港女籃U16亞盃梗頸四

國際籃聯（FIBA）U16女子亞洲盃B級賽事昨在馬來西亞落幕，中國香港代表隊在季軍戰再面對分組賽曾交手的印尼隊，港隊曾以74：71反勝兼力壓對方首名直入4強，雙方此戰首節雖勢均力敵，但印尼次節起掌控形勢，逐漸拉開分差，港隊終以30：51告負，連續兩屆獲「梗頸四」。

曹星如10·26戰印度拳王

香港拳擊「神奇小子」曹星如（23勝14K.O.）上月職業賽復出戰擊倒菲律賓拳手施華奴（Vergilio Silvano）揚威後，昨落實10月26日再赴菲律賓馬尼拉，與來自印度的前UBO世青冠軍祖漢（Sagar Chouhan，6勝1和2K.O.）競逐IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶，爭取重返世界排名行列。

拉尼斯世界賽200米四連霸

28歲的美國隊代表拉尼斯昨在東京舉行的世界田徑錦標賽男子200米決賽，以19.52秒率先衝線，成就四連霸壯舉，銀牌及銅牌得主分別是隊友堅尼比拿歷及牙買加隊的拜恩利維。女子200米決賽方面，美國隊的美斯拿謝菲遜跑出21.68秒，繼日前贏得女子100米後再奪金牌。

皇馬迎愛斯賓奴缺4後衛

西甲唯一全勝之師的皇家馬德里今晚迎戰三哥愛斯賓奴時防線陣容殘缺，阿歷山阿諾特周中歐聯鬥馬賽一役觸傷大腿後肌將休戰6至8周，是役將與費蘭特文迪及魯迪格一同缺陣，甸恩胡積臣則因上輪領紅而要停賽，惟主帥沙比阿朗素證實中場祖迪比寧咸及卡馬雲加已克服傷患，有望先任後備。

拜仁訪賀芬咸爭七連勝

德甲榜首球隊拜仁慕尼黑今晚將在聯賽作客排第6位的賀芬咸，力爭開季各賽事七連勝，球會昨證實在周中歐聯對車路士時右膝掛彩的後衛史坦尼錫今輪無緣上陣，而哥倫比亞隊翼鋒路易斯迪亞斯是役只要再添入球，就可成為隊史首個頭4場德甲皆有進帳的新加盟球員。