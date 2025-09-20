曼城歐聯贈10人拿玻里兩蛋 迪布尼倒戈僅戰26分鐘 夏蘭特入球登50

迪布尼今夏約滿曼城後，選擇轉到意大利延續足球生涯。這次跟隨拿玻里「回家」，藍月球迷賽前特意展示一張印上「國王奇雲」的tifo，向這名曾贏得6次英超和1次歐聯等榮譽的前隊長致意。迪布尼一心在前東家面前做齣好戲，卻因後衛迪羅倫素剷跌即將單刀的敵軍前鋒艾寧夏蘭特領紅被逐，在26分鐘成為干地戰術調整的犧牲者，被另一名後衛馬泰斯奧利華拉入替。拿玻里少踢一人下，死守至56分鐘終被夏蘭特攻破，65分鐘遭謝利美杜古再下一城，以0：2吞敗。

干地賽後形容迪倫羅素的紅牌，令與曼城抗衡的任務由艱苦變成不可能。對於早早換走迪布尼，他無奈地說是命運作弄，「我對這調動深感遺憾，因為換走他意味球隊失去某些元素，也因為他曾在曼城效力長達10年，但當刻我別無他選」。至於此戰先開紀錄的夏蘭特生涯累積50個歐聯入球，僅用上49場達成里程創下最快紀錄。

拉舒福特起孖 領巴塞客勝紐卡素

此外，巴塞隆拿憑曼聯借將前鋒拉舒福特下半場10分鐘內梅開二度，作客2：1險勝末段由安東尼哥頓追近的紐卡素。