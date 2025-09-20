利物浦默郡打吡迎愛華頓 沙拿攻城拔寨無懼伊沙克缺態

利物浦日前歐聯首輪藉隊長華基爾雲迪積克頭槌絕殺，主場以3：2挫西甲勁旅馬德里體育會，延續連續5場各賽事在尾段取得入球致勝，目前聯賽唯一保持全勝的利物浦雖有今夏英超「標王」的瑞典籍前鋒阿歷山大伊沙克狀態未足，但今仗仍可倚重過去在同市打吡累積攻入8球的穆罕默德沙拿，這名33歲翼鋒今季近6場貢獻3個入球及2次助攻。

另邊廂，拖肥上季中段有主帥莫耶斯回巢後，表現穩步上揚，今季更從曼城借入英格蘭籍鋒將基亞利殊，30歲的他上陣4場已交出4次助攻，面對防守尚未穩定的利物浦，冀藉其創造力撕破對方防線。

其他賽事方面，本周中同樣在歐聯主場以1球小勝的熱刺將在同晚作客白禮頓，後者上季曾雙殺對手，其中首循環更在落後兩球下連入3球，終以3：2反勝；早前執掌諾定咸森林的熱刺前領隊普斯迪高路，將領軍作客「升班馬」般尼，誓力爭開齋以擺脫兩連敗頹勢；另昨宣布與57歲葡籍主帥域陀彭利拿續簽一紙3年合約的包尾分子狼隊，將主場對陣另一支升班馬列斯聯，以求打開勝利之門。