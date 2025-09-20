明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

利物浦默郡打吡迎愛華頓 沙拿攻城拔寨無懼伊沙克缺態

【明報專訊】衛冕之師利物浦今晚英超將在默西塞德郡打吡主場迎戰賽前排聯賽榜第6位的愛華頓，聯賽4戰全勝的「紅軍」與引入英格蘭國腳基亞利殊的「拖肥」，今季進攻火力不容小覷，入球可期。

利物浦日前歐聯首輪藉隊長華基爾雲迪積克頭槌絕殺，主場以3：2挫西甲勁旅馬德里體育會，延續連續5場各賽事在尾段取得入球致勝，目前聯賽唯一保持全勝的利物浦雖有今夏英超「標王」的瑞典籍前鋒阿歷山大伊沙克狀態未足，但今仗仍可倚重過去在同市打吡累積攻入8球的穆罕默德沙拿，這名33歲翼鋒今季近6場貢獻3個入球及2次助攻。

另邊廂，拖肥上季中段有主帥莫耶斯回巢後，表現穩步上揚，今季更從曼城借入英格蘭籍鋒將基亞利殊，30歲的他上陣4場已交出4次助攻，面對防守尚未穩定的利物浦，冀藉其創造力撕破對方防線。

其他賽事方面，本周中同樣在歐聯主場以1球小勝的熱刺將在同晚作客白禮頓，後者上季曾雙殺對手，其中首循環更在落後兩球下連入3球，終以3：2反勝；早前執掌諾定咸森林的熱刺前領隊普斯迪高路，將領軍作客「升班馬」般尼，誓力爭開齋以擺脫兩連敗頹勢；另昨宣布與57歲葡籍主帥域陀彭利拿續簽一紙3年合約的包尾分子狼隊，將主場對陣另一支升班馬列斯聯，以求打開勝利之門。

上 / 下一篇新聞