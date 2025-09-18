明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：傅家俊英賽第3圈止步

【明報專訊】英格蘭桌球公開賽第3圈，港隊名將傅家俊以局數2：4不敵東道主球手卡達出局，無緣32強。至於新港人的「世一」卓林普日前以局數4：0大勝英籍球手凱特後，昨再以4：1輕取國手袁思俊，率先殺入16強。

LIV香港站明年3月辦

「滙豐LIV Golf香港站」昨落實第3屆賽事將於明年3月6至8日在香港哥爾夫球會舉行。此項高爾夫球巡迴賽將有54名頂尖球星出戰，角逐個人及團體賽錦標。賽會亦公布球迷即日起可於LIVGolf.com登記資料，以優先獲取入場門票及貴賓套票資訊。

甘士比英聯盃闖16強

英格蘭聯賽盃昨展開第3圈，在上圈爆大冷淘汰曼聯的英乙球會甘士比延續神奇之旅，作客1：0小勝英冠的錫周三，相隔24年再闖16強。此外，賓福特於「英超內訌」主場迎阿士東維拉法定時間言和1：1後，於互射12碼階段贏4：2晉級；另一英超球會水晶宮亦在主場與英冠的米禾爾踢成1：1後，互射12碼以同比數取勝過關。

希拉爾亞冠聯開門紅

亞冠精英聯昨續演分組賽首輪，上屆4強分子的沙特聯豪門希拉爾在西亞區首輪憑前鋒達雲紐尼斯及後衛迪奧靴南迪斯各建一功，在主場以2：1反勝卡塔爾勁旅艾杜哈尼。東亞區方面，日職豪門神戶勝利船作客3：0輕取中超勁旅上海海港；韓職的蔚山HD則在主場以1：1逼和中超的成都蓉城。

港產中鋒穆卡被裁重返自由身

日前獲NBA球隊布魯克林籃網以一紙Exhibit 10合約簽下的24歲港產中鋒大衛穆卡（David Muoka），昨因會方另一交易而隨即被裁重返自由身。

上 / 下一篇新聞