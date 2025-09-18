金牛僅負長沙 總決各一言和 末段爭議判決失分 明啟德再戰

金牛上月接獲中國籃球協會指出修頓球場籃框與底線距離不足兩米，未符合賽會規格，需移師其他場地舉行。日前季後賽首圈4強兩場主場賽事已轉移至深圳舉行的金牛，昨首次採用啟德體藝館舉行主場比賽。

金牛上仗作客以87：79擊敗長沙勇勝先拔頭籌，領先場數1：0，金牛此戰首節卻被長沙強攻顏色地帶，對方兩分球命中率更高達近九成，不過藉外援米高艾特爾二世手感火熱，單節獨取12分，助球隊僅以22：24落後。次節長沙靠迪斯韋爾斯兩節獨取20分，並在上半場尾段射入壓哨三分球，拉開金牛至52：46。下半場第3節，金牛與對手該節各取18分，仍以64：70落後。

長沙外援韋爾斯轟42分 完場前入奠勝罰球

進入最後一節，金牛後衛米高艾特爾二世單節轟入17分，全場交出全隊最高36分，尾段一度助球隊以87：86反超，惟長沙的韋爾斯其後帶球推進在剩下0.06秒時遭董健犯規，3名裁判初時未作出判決，經回放系統覆核後裁定三分線外投籃犯規，隨即引起金牛職球員及球迷強烈不滿，韋爾斯獲判3個罰球，獨取42分的他雖僅命中兩球，但金牛的盧藝文在最後一擊惜未能在時限內完成起手，終以87：88飲恨落敗，5場3勝制下場數被扳平1：1。雙方將於明晚7時半再於體藝館交鋒。

解立彬嘆麾下全場被動攻守猶疑

金牛在NBL總決賽次戰主場以1分惜敗後，主教練解立彬賽後坦言球隊球隊從開局至完場始終略顯被動，在進攻與防守的執行層面上仍存猶疑，「對方外援韋爾斯在一對一突破及轉換進攻方面發揮超水準，加上他們在籃板上的優勢，這兩點我們必須設法加以限制」。談及首次在啟德作賽的感受，米高艾特爾感謝球迷的支持，「當我們逐漸追回比分時，現場的支持聲非常震憾，也激勵我們必須打得更好」。