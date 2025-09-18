明報新聞網
體育

基華尼頓世界波未竟全功 10人東方亞冠2首擊1：3客負飛腳

【明報專訊】港超球隊東方昨晚亞冠盃2分組賽F組首戰，作客日本面對日職勁旅大阪飛腳，縱有翼鋒基華尼頓射入世界波在上半場扳平。惟飛腳在主力前鋒宇佐美貴史及曉密特後備入替各建一功，加上東方右閘賀爾領紅被逐，末段10人應戰下終以1：3敗陣。

東方繼上屆對廣島三箭後，再次在亞冠盃2分組賽遇上日職球隊，兩名年輕球員劉君正與高銘浩獲正選；大阪飛腳則有中谷進之介及鈴木德真等主力在陣。

賀爾末段領紅兼輸罰球

東方作客市立吹田體育場大部分時間受壓，與東方前鋒大久保優是大學校隊隊友的飛腳左閘黑川圭介，6分鐘後上禁區勁射，被門將葉鴻輝撲出。飛腳28分鐘由前鋒韋列頓撞射掛網打開紀錄，東方落後不足1分鐘，即由34歲巴西籍翼鋒基華尼頓左路切射死角，收死飛腳門將東口順昭火速追平，東方上半場唯一射門即轉化成入球。

飛腳54分鐘換入隊長宇佐美貴史及土耳其籍前鋒曉密特加強攻力。葉鴻輝先後撲出右閘半田陸的頭槌及宇佐美貴史的遠射，但戰至70分鐘仍被33歲日本前國腳宇佐美貴史禁區頂熨射得手再度領先。兩分鐘後，東方右閘賀爾從後鏟跌單刀的奧拔侃志，球證出示紅牌逐離場。踢少一人的東方隨即被曉密特在禁區頂直射罰球入網，終以1：3不敵全場多達26次攻門的大阪飛腳。東方下場亞冠2於下月2日晚上6時，在旺角大球場對越南南定FC。

