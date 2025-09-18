大埔旺角場迎澳職勁旅 再戰亞洲賽 將帥冀「踢出最好一面」

上季港超冠軍大埔相隔5年再戰亞洲賽，今晚6時在旺角大球場迎亞冠盃2分組賽E組首擊，面對去年澳洲足總盃冠軍、有前鋒哈利倒戈的澳職球隊FC麥克阿瑟。主教練李志堅與中場陳肇鈞昨在賽前記者會同稱，期望球隊在今屆可踢出最好一面。

大埔繼2020年初亞冠盃外圍賽後再戰亞洲賽，李志堅6年前帶領陳肇鈞等戰將出戰亞協盃分組賽，現再戰亞冠2，堅sir認為除了對手更強，他與大埔都有成長。

麥克阿瑟中鋒哈利勢倒戈

上季加盟麥克阿瑟的28歲澳洲籍長人中鋒哈利，曾於2018/19年球季外借大埔一季，是大埔首奪港超冠軍成員。今次返港有望倒戈，他在賽前記招時稱，上次來港已是6年前，仍記得當年來港21歲，在煞科日作客廣州擊敗富力R&F贏得首個職業聯賽冠軍，亦難忘亞協盃分組賽在旺角場對朝鮮425 SC入球，稱該季在場內外都獲得寶貴歷練，「現在我更成熟，無論身體素質、戰術理解或心理層面都有所提升」。他稱仍有跟伊高沙托尼等大埔前隊友在社交網保持聯絡，期待重逢。李志堅與陳肇鈞也讚哈利是鬥士，後者稱對方由當年男孩變為成熟男人，「他比賽90分鐘都不會停步，全力衝擊對手防線的戰士」。

同組另一場，中超球隊北京國安今晚8時15分主場對越南球隊河內公安。