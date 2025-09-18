明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

大埔旺角場迎澳職勁旅 再戰亞洲賽 將帥冀「踢出最好一面」

【明報專訊】大埔vs.FC麥克阿瑟 旺角大球場 晚上18：00開賽 票價：$180/80

上季港超冠軍大埔相隔5年再戰亞洲賽，今晚6時在旺角大球場迎亞冠盃2分組賽E組首擊，面對去年澳洲足總盃冠軍、有前鋒哈利倒戈的澳職球隊FC麥克阿瑟。主教練李志堅與中場陳肇鈞昨在賽前記者會同稱，期望球隊在今屆可踢出最好一面。

大埔繼2020年初亞冠盃外圍賽後再戰亞洲賽，李志堅6年前帶領陳肇鈞等戰將出戰亞協盃分組賽，現再戰亞冠2，堅sir認為除了對手更強，他與大埔都有成長。

麥克阿瑟中鋒哈利勢倒戈

上季加盟麥克阿瑟的28歲澳洲籍長人中鋒哈利，曾於2018/19年球季外借大埔一季，是大埔首奪港超冠軍成員。今次返港有望倒戈，他在賽前記招時稱，上次來港已是6年前，仍記得當年來港21歲，在煞科日作客廣州擊敗富力R&F贏得首個職業聯賽冠軍，亦難忘亞協盃分組賽在旺角場對朝鮮425 SC入球，稱該季在場內外都獲得寶貴歷練，「現在我更成熟，無論身體素質、戰術理解或心理層面都有所提升」。他稱仍有跟伊高沙托尼等大埔前隊友在社交網保持聯絡，期待重逢。李志堅與陳肇鈞也讚哈利是鬥士，後者稱對方由當年男孩變為成熟男人，「他比賽90分鐘都不會停步，全力衝擊對手防線的戰士」。

同組另一場，中超球隊北京國安今晚8時15分主場對越南球隊河內公安。

上 / 下一篇新聞