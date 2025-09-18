迪布尼勢領拿玻里首倒戈曼城 干地信有力制敵

開季3戰入兩球 哥帥認「頭痛」

年屆34歲的迪布尼今夏離開效力了10年的曼城，首度轉戰意甲加盟拿玻里，極速融入球隊的他開季3戰已入兩球，助球隊在聯賽3戰全勝暫居榜首。這名比利時國腳明晨勢首度重返英雄地的阿提哈德球場倒戈，賽前干地表示：「我們為迪布尼賦予了一個更多控球的角色，顯然效果很好，他早已證明自己是大師級中場，即使是我在訓練中都能從他身上學習，他就是這樣出色的球員。我相信以他對舊東家的了解，定必有助於己隊在此仗爭勝。」

曼城主帥哥迪奧拿賽前亦不諱言面對身為昔日愛將的迪布尼「令人頭痛」，又認為曾效力曼聯的另一拿玻里中場麥湯米尼表現出色，並指「球員在一支總是贏球的球隊裏，發揮亦會更得心應手」。軍情方面，主隊是役有鋒將馬莫殊等4將因傷缺陣；拿玻里亦有射手盧卡古等3人倦勤。

同日其餘賽事，上屆西甲盟主巴塞隆拿將作客英超實力分子紐卡素，兩支德甲勁旅利華古遜及法蘭克福，則會分別征戰丹麥的哥本哈根及迎戰土超班霸加拉塔沙雷。